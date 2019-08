NON MORIREMO CINESI – 1,7 MILIONI DI PERSONE SFILANO PACIFICAMENTE SOTTO LA PIOGGIA A HONG KONG CONTRO LA REPRESSIONE DEL REGIME DI PECHINO – CHIEDONO L’ARCHIVIAZIONE DELLA LEGGE SULL’ESTRADIZIONE, UN’INDAGINE SULLE VIOLENZE DELLA POLIZIA E IL SUFFRAGIO UNIVERSALE. MA XI JINPING SE NE FREGA, TANTO SI È COMPRATO LA COMPIACENZA DI MEZZO MONDO A SUON DI VIE DELLA SETA – VIDEO

Francesca Paci per “la Stampa”

le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 7

È quando comincia a diluviare che la piazza di Hong Kong mostra il volto che il mondo, diviso tra entusiasmo e riprovazione per le violenze, non aveva ancora visto: determinato, resiliente, perfino spiritoso. Mentre un milione e 700 mila persone arrivate a piedi dai quartieri più remoti della ex colonia britannica si danno disciplinatamente il cambio per ore per accedere a turno all' area di Victoria Park, concessa dalle autorità a condizione che ci si limiti a un sit-in senza marce, il cielo fattosi nero rovescia sugli ombrelli aperti fin a quel momento contro il sole la furia della natura.

le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 6

«È il Signore che piange per noi» butta là una mamma al piccoletto zuppo come lei. Macché, gli fa eco l' avvocato 38enne Vincent: «È Pechino che si vendica». Neppure. La sua ragazza ride come una bambina: «Volevamo essere acqua come ci ha insegnato Bruce Lee, eccoci accontentati». All' undicesimo weekend di mobilitazione, la protesta scaturita dalla legge sull' estradizione proposta dalla governatrice Carrie Lam (e nel frattempo sospesa) porta a casa un punto importante e non solo perché, contrariamente alle aspettative, la giornata si chiude senza scontri, senza gas e con la polizia che cita come unico problema il traffico paralizzato.

DONALD TRUMP XI JINPING

È la potenza di questa forza tranquilla a far ammutolire: studenti, famiglie, impiegati e professionisti di mezza età, vecchi anti-maoisti e teenagers dal look antagonista, quasi un abitante su quattro a cui vanno aggiunti i negozi rimasti aperti e la pazienza condiscente degli automobilisti a tempo indeterminato.

le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 2 carrie lam

«Fin quando non ho visto la mia polizia reprimere a freddo i miei concittadini non ero un' attivista, la politica non mi ha mai interessato, tanto che pur essendo nata prima del 1997 e del passaggio alla Cina non ho mai richiesto il documento della British National Overseas a cui pure avrei diritto» racconta la quarantenne Carmel, interrompendosi a tratti per associarsi al coro «Hong Kong libera», in cinese e in inglese.

La convocazione del Civil Human Rights Front era per le 14, ma già a mezzogiorno lei e tre colleghe dello studio commerciale in cui lavora sono sedute a gambe incrociate nel parco, lo stesso dove ogni 4 giugno si svolge unica in tutta la Cina la commemorazione di Tiananmen.

le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 5

esercito cinese al confine con hong kong 10

Al netto di chi dissente, c' è una buona rappresentazione dell' anima di Hong Kong sotto questo sole sostituito prima dall' afa e poi dalla tempesta. Una distesa a perdita d' occhio di magliette nere di ogni foggia, casual, fashion, sexy, purché nere, il colore della protesta insieme al giallo ereditato dal movimento degli ombrelli del 2014. Una panoramica brulicante ma cheta sormontata da ponti e sopraelevate zeppi di occhi e telecamere. Qualcuno mangia, altri distribuiscono acqua, mascherine e cartelli scritti a mano con le 5 richieste avanzate al governo, tutti compulsano i tasti del cellulare per carpire a un web mai così lento quanti siano, dove si trovino gli amici, se, per sventura, uno scontro con le forze dell' ordine accesosi chissà dove stia guastando loro la festa.

la polizia usa gas urticante contro i manifestanti a hong kong

«Siete disposti a rinunciare alle 5 richieste?», incalza il microfono dal palco della kermesse fieramente senza leader. «Neppure ad una!». «Vi lasciate scoraggiare dalla pioggia?».

«No!». In realtà a chiacchierare con le persone, che a parte proteggersi il volto con la mascherina sono loquacissime, si colgono più sfumature. Il punto di partenza è quello, l' archiviazione definitiva della legge sull' estradizione, un' indagine indipendente sulle violenze della polizia, le dimissioni della Lam, il rilascio dei quasi 800 arrestati e, infine, il suffragio universale.

xi jinping

Poi però moltissimi sanno che ottenere i primi due punti garantirebbe già una tutela a quanto tutti vogliono assai più dell' indipendenza, «uno Stato, due sistemi». Così come sanno che la bandiera americana li avvolge con il suo significato valoriale ma non necessariamente li proteggerà. Coraggiosi, non ingenui. E mentre col buio l' ultima ondata lascia in buon ordine la piazza per dirigersi alla metro più vicina, Telegram trilla: prossima marcia il 31 agosto.

carrie lam xi jinping conte mattarella bocelli xi jinping le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 3 mattarella xi jinping proteste all'aeroporto di hong kong 2 XI JINPING WINNIE THE POOH BY BADIUCAO PROTESTE E VIOLENZA A HONG KONG la polizia usa lo spray urticante contro i manifestanti a hong kong PROTESTE E VIOLENZA A HONG KONG PROTESTE E VIOLENZA A HONG KONG hong kong aeroporto protesta hong kong aeroporto protesta le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 1 le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 4 soldati cinesi al confine con hong kong proteste a hong kong 10 le proteste di hong kong 12 proteste a hong kong 7 le proteste di hong kong 1 le proteste di hong kong 10 le proteste di hong kong 11 le proteste di hong kong 13 le proteste di hong kong 3 le proteste di hong kong 2 le proteste di hong kong 5 le proteste di hong kong 4 le proteste di hong kong 6 le proteste di hong kong 7 le proteste di hong kong 9 le proteste di hong kong 8 hong kong aeroporto protesta PROTESTE A HONG KONG PROTESTE E VIOLENZA A HONG KONG hong kong aeroporto protesta hong kong aeroporto protesta hong kong aeroporto protesta esercito cinese al confine con hong kong 1 proteste all'aeroporto di hong kong proteste all'aeroporto di hong kong 1 manifestanti feriti a hong kong 1 proteste all'aeroporto di hong kong 2 protestehong kong la polizia contro i manifestanti a hong kong 2 polizia usa gas urticanti a hong kong 1 la polizia contro i manifestanti a hong kong 1 la polizia manganella i manifestanti di hong kong esercito cinese al confine con hong kong 3 manifestanti feriti a hong kong 3 manifestanti feriti a hong kong 2 polizia usa gas urticanti a hong kong manifestanti feriti a hong kong proteste all'aeroporto di hong kong la polizia contro i manifestanti a hong kong proteste all'aeroporto di hong kong 3 blindati cinesi a shenzen, al confine con hong kong 1 esercito cinese al confine con hong kong 2 shenzen confine con hong kong esercito cinese al confine con hong kong 7 esercito cinese al confine con hong kong esercitazioni militari cinesi a shenzen per minacciare hong kong esercito cinese al confine con hong kong 6 esercito cinese al confine con hong kong 4 esercito cinese al confine con hong kong 5 esercitazioni militari cinesi nello stadio di shenzen blindati cinesi a shenzen, al confine con hong kong proteste a hong kong la polizia spara gas lacrimogeno 1 esercito cinese nello stadio di shenzen, al confine con hong kong 1 blindati cinesi a shenzen proteste a hong kong la polizia spara gas lacrimogeno il tweet di donald trump su xi jinping e hong kong esercito cinese al confine con hong kong 11 soldati cinesi al confine con hong kong 1 esercito cinese al confine con hong kong 9 esercito cinese al confine con hong kong 12 esercito cinese al confine con hong kong 13 donald trump xi jinping esercito cinese nello stadio di shenzen, al confine con hong kong blindati cinesi a shenzen 1 ALAIN ROBERT SI ARRAMPICA SU UN GRATTACIELO DI HONG KONG le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 9 esercito cinese al confine con hong kong 14 le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 8 le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 11 le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 10 le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 12 le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 13 le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 17 le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 16 le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 14 hong kong proteste contro la cina le proteste di hong kong contro la cina in piazza quasi 2 milioni di persone agosto 2019 15 hong kong proteste contro la cina 1