13 apr 2021 16:13

NON È UN PAESE PER GIORNALISTI – ALESSANDRO SALLUSTI È STATO CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DI NAPOLITANO – VITTORIO FELTRI: “SOLAMENTE IN QUESTO PAESE DI POLITICI DALLA MENTALITÀ ANTIQUATA, CHI DIFFAMA QUALCUNO RISCHIA LA GALERA. SOLO DALLE NOSTRE PARTI UN GIORNALISTA È TRATTATO COME UN CRIMINALE DA INCARCERARE” – LA PRECISAZIONE: "SALLUSTI È STATO CONDANNATO AL PAGAMENTO DI 30MILA EURO E NON ALLA GALERA. ANZI, FU PROPRIO IL PRESIDENTE NAPOLITANO NEL 2012 A CONCEDERE LA GRAZIA A SALLUSTI"