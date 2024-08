22 ago 2024 19:45

NON NE POS PIÙ: I COMMERCIANTI FURBETTI CHE NON ACCETTANO LE CARTE HANNO ROTTO IL CAZZO – IL RACCONTO DI UN TURISTA A CUI IN UN BAR DI GALLIPOLI NON E’ STATA VENDUTA UNA BOTTIGLIETTA D’ACQUA PERCHE’ IL LOCALE NON ACCETTAVA IL PAGAMENTO CON LA CARTA - "COM’È POSSIBILE CHE NEL 2024 CONTINUINO A ROMPERE LE SCATOLE PER I PAGAMENTI COL BANCOMAT? NON POTETE DIRMI CHE NON ACCETTATE IL POS PERCHE' DUE EURO SONO POCHI" - I NEGOZIANTI NON HANNO PIÙ LA SCUSA DELLE COMMISSIONI: ORMAI CON I NUOVI METODI DI PAGAMENTO I COSTI PER LE TRANSAZIONI DIGITALI SONO AZZERATI. SE RIFIUTANO È SOLO PER FARE NERO...