NON È UN PAESE PER BIANCHI – IN SUDAFRICA L’APARTHEID HA LASCIATO UN DESIDERIO DI VENDETTA VERSO I BIANCHI CHE TROVA LA SUA MASSIMA ESPRESSIONE IN ANDILE MNGXITAMA, LEADER DI "BLACK FIRST, LAND FIRST": “PER OGNI NERO UCCIDEREMO CINQUE BIANCHI” – LA SUA IDEA POLITICA SI BASA SULLA ESPROPRIAZIONE SENZA INDENNIZZO DELLE TERRE DEI BIANCHI, PRINCIPIO CHE METTE INSIEME RAZZISMO NERO DI STAMPO VENDICATIVO CON ALCUNE CONFUSE BASI DEL MARXISMO-LENINISMO DI CUI…

Carlo Nicolato per "Libero Quotidiano"

genta al comizio di andile mngxitama

«Sappiamo dal Sudafrica che abbattere le statue non è un proiettile d'argento, ma è un inizio» titolava un paio di giorni fa il Guardian intendendo per "proiettile d'argento" ("silver bullet") una soluzione facile a un problema difficile. Il Sudafrica dunque per il prestigioso giornale inglese di sinistra è l'esempio e non potrebbe essere altrimenti visto che è stato l'ultimo Paese a conoscere la segregazione razziale e sistematica dei neri, l'apartheid per l'appunto.

andile mngxitama 1

Il problema però è che in Sudafrica il razzismo non si è concluso con la fine dell'apartheid né con l'abbattimento delle statue di Cecil Rhodes. In Sudafrica il razzismo non si è mai concluso, si è semplicemente ribaltato con i bianchi che sono diventati perlopiù vittime e i loro carnefici i neri, la cui rabbia si è rivolta anche contro altri neri ma di diversa nazionalità, ovvero gli immigrati.

Qualcuno potrebbe anche suggerire che in fin dei conti hanno anche le loro buone ragioni, ma dovremmo piuttosto essere d'accordo tutti che il razzismo non ha mai una buona ragione, né tantomeno una giustificazione. La storia e i tribunali avrebbero dovuto aver già fatto giustizia, ma non è bastato.

andile mngxitama 2

«Uccideremo tutti i bianchi insieme ai loro figli, le loro donne, i loro cani, i loro gatti e tutto ciò che troveremo sulla nostra strada» è lo slogan (dal 2018) enunciato in un discorso parlamentare il deputato Andile Mngxitama, leader del BLF, quel partito che già solo con il nome chiarisce in tre parole quale sia il semplice programma da mettere in atto nel Paese: "Black first, land first". Ovvero espropriazione delle terre dei bianchi senza indennizzo, principio che mette insieme razzismo nero di stampo vendicativo con alcune confuse basi del marxismo-leninismo di cui Mngxitama e i suoi sono convinti seguaci.

manifestazioni in sudafrica contro i bianchi 1

L'impianto rimane lo stesso solo che al posto dei proletari ci sono i neri e al posto dei capitalisti i bianchi. Mentre la lotta di classe è stata sostituita dalla lotta per la supremazia razziale. «Per ogni africano ucciso uccideremo cinque bianchi» aggiunse Mngxitama nello stesso discorso che in realtà prendeva spunto essenzialmente da motivazioni di carattere molto pratico, ovvero dalle proteste dei conducenti di minibus africani che lamentano la concorrenza delle grosse aziende di trasporto pubblico possedute da bianchi.

andile mngxitama 1 2

Ma se credete che quelle di Mngxitama siano solo le farneticazioni di un pazzo vi sbagliate, il clima in Sudafrica se non è quello ci si avvicina molto e lo dimostrano i puntuali assalti alle fattorie di bianchi in qualche caso uccisi e in diversi altri costretti a fare le valige e a emigrare all'estero.

manifestazioni in sudafrica contro i bianchi 2

Violenze tra africani E questa è solo una faccia della medaglia, perché l'altra è occupata dai linciaggi le cui vittime sono altri neri provenienti dai Paesi vicini o del nord. Ricordate i Mondiali del 2008? In quell'anno di grandi festeggiamenti si contarono 67 africani morti vittime di linciaggi la cui sola colpa era quella di non essere sudafricani. Veri e propri pogrom che da quell'anno non sono mai terminati, in particolare a Johannesburg e Pretoria dove continuano a contarsi a decine i morti. No, abbattere le statue non è mai un "silver bullet", e nemmeno un inizio. Chiedetelo ai sudafricani.

