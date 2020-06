NON È UN PAESE PER GAY - PUTIN SI GIOCA LA CARTA DELL’ODIO VERSO GLI OMOSESSUALI PER CONVINCERE I RUSSI A FARLO RESTARE PRESIDENTE FINO AL 2036: PRIMA DEL VOTO DEL 1° LUGLIO LO ZAR SCODELLA UN VIDEO OSCENO IN CUI SI NARRA LA STORIA DI UN BIMBO FELICE DI LASCIARE L’ORFANOTROFIO, MA CHE SI INTRISTISCE QUANDO SCOPRE DI ESSERE STATO ADOTTATO DA UNA COPPIA GAY. “È QUESTA LA RUSSIA CHE VOLETE?”, CHIEDE LA VOCE NARRANTE. MEGLIO LASCIARE I PICCOLI NELL’ORFANOTROFI LAGER? - VIDEO

1 - QUEL VIDEO ANTI-GAY ULTIMA ARMA DI PUTIN PER STARE AL POTERE

Giuseppe Agliastro per "la Stampa"

Il Cremlino ha deciso di giocare anche la carta dell' omofobia pur di promuovere la riforma costituzionale che potrebbe consentire a Putin di restare presidente fino al lontano 2036. Nonostante l' epidemia di Covid-19 in Russia sia tutt' altro che finita, il voto per dare legittimita alla riforma e in programma il primo luglio e due societa considerate legate al controverso < > Yevgeny Prigozhin hanno pubblicato sul web un video a favore della riforma che ha gia inevitabilmente sollevato un mare di polemiche.

Il filmato narra la storia di un bambino di un orfanotrofio che viene adottato da una coppia di giovani omosessuali. Il ragazzino da la mano al nuovo papa ed esce sorridente dall' orfanotrofio, ma poi si intristisce quando scopre che la sua < > e un altro uomo, pesantemente truccato, che gli regala subito un vestitino da bambina sotto lo sguardo sconvolto delle educatrici.

A questo punto interviene la voce narrante. < >.

La scena e ambientata nel 2035 e fa leva sull' emendamento proposto all' articolo 72 della Costituzione per definire il matrimonio come un' unione < >. Il messaggio e chiaro: se non volete che i gay possano adottare bambini, dovete votare < > alla riforma costituzionale.

Molti analisti denunciano che la clip alimenta sentimenti omofobi. < >, ha commentato l' oppositore Aleksey Navalny. In Russia i diritti delle minoranze sessuali vengono regolarmente calpestati e la tristemente nota < > punisce la promozione tra i minori delle < > impedendo di fatto ogni manifestazione pubblica in difesa degli omosessuali.

Ma un aspetto di non secondaria importanza riguarda chi ha promosso questo video. Il filmato e stato infatti realizzato da Ria Fan e da Patriot, due societa legate a Yevgeny Prigozhin, un imprenditore del settore ristorazione considerato vicinissimo al leader del Cremlino e per questo soprannominato lo < >. Prigozhin e sotto sanzioni americane per i suoi presunti tentativi di influenzare le presidenziali Usa del 2016, e ritenuto il burattinaio della cosiddetta < > che inonda il web di fake news .

La nuova riforma elimina esclusivamente per Putin il limite dei due mandati presidenziali consecutivi. Il leader russo cosi nel 2024 potra candidarsi alla sua terza presidenza di fila aggirando il divieto della Costituzione, e potra poi presentarsi ancora alle elezioni del 2030.

2 - UN COCKTAIL DI ODIO E BUGIE PER NASCONDERE I GUAI DELLO ZAR

Anna Zafesova per "la Stampa"

< >: un giovanotto effemminato che si muove come una caricatura del gay in una commedia di serie C, mostra al bambino appena adottato un vestitino rosso da femminuccia.

Il piccolo sta per scoppiare in lacrime, le educatrici dell' orfanotrofio sputano, disgustate, e una voce (ovviamente molto "maschia") chiede: < >.

La curva dei contagi di Covid-19 non si e appiattita, il numero reale dei morti resta un segreto di Stato e i social esplodono di denunce di pazienti e medici, ma la macchina della propaganda si rimette in marcia verso l' obiettivo voluto da Putin: il 1 luglio si vota per gli emendamenti costituzionali che gli permetteranno di restare al potere fino al 2036.

Per convincere i russi, viene tirato fuori un cocktail collaudato: l' odio verso le persone LGBT, e gia che ci siamo, verso i giovani e i benestanti. Il < > non e una novita in Russia: nel 2018, uno spot elettorale analogo mostrava un futuro dove ogni famiglia russa doveva < > un omosessuale. Che la Russia non fosse un Paese per gay lo si era gia capito con la < >, che vieta qualunque dimensione pubblica alla comunita LGBT, e con le stragi di gay in Cecenia.

I media hanno presentato l' Ue come novella Sodoma e terrorizzato l' elettorato con la < >. L' elettore modello di Putin deve essere uno < >, che si entusiasma a vedere missili in piazza Rossa mentre resta indifferente al record mondiale di aborti, alla depenalizzazione della violenza domestica, all' industria degli uteri in affitto che non conosce sanzioni, e a centinaia di bambini rimasti negli orfanotrofi, perche Mosca vieta le adozioni dove c' e il matrimonio gay.

Il problema degli spin doctor del Cremlino e che l' elettore formato < > e una macchietta finta quanto i gay caricaturali dello spot. La sociologia dell' elettorato putiniano corrisponde a quella del sovranista globale: non giovanissimo, non troppo benestante e istruito, nostalgico di un passato dove gli uomini erano uomini e la Russia faceva paura al mondo. Al suo leader chiede innanzitutto protezione. La riforma delle pensioni ha polverizzato l' appoggio al Cremlino tra gli over-50, e il disastro del coronavirus ha fatto sentire indifesi anche i russi piu giovani.

Il giovane attore che ha interpretato la < > gay ha ripudiato lo spot, e ha dichiarato che andra a votare per la prima volta, contro Putin. La scommessa elettorale sul passato ha sempre una data di scadenza.

