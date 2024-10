NON PLUS ULTRÀ! CHIESTA LA SCORTA PER IL PM PAOLO STORARI CHE HA CONDOTTO L’INCHIESTA SUL MONDO ULTRAS DI INTER E MILAN - ANCHE SE NON CI SONO RISCHI O MINACCE RILEVATE, IL COINVOLGIMENTO DI ‘NDRANGHETISTI DI ALTO LIVELLO, PER IL PROCURATORE DI MILANO COSTITUISCE UNA POSSIBILE INSIDIA - STORARI, IL PM CHE SEGNALÒ LE PROVE DELLA INATTENDIBILITÀ DI VINCENZO ARMANNA POI PERÒ NON DEPOSITATE DAI COLLEGHI DE PASQUALE E SPADARO NEL PROCESSO ENI-NIGERIA, HA GIÀ RIFIUTATO LA SCORTA SOSTENENDO DI…

Cesare Giuzzi per il “Corriere della Sera” - Estratti

La conferma arriverà nella riunione del Comitato per l’ordine pubblico di mercoledì. Ma il primo parere del questore Bruno Megale e del prefetto Claudio Sgaraglia «condivide le preoccupazioni» del procuratore Marcello Viola che nelle scorse ore ha chiesto la scorta per il pm della Dda Paolo Storari, il magistrato che ha condotto l’inchiesta «Doppia curva» sul mondo ultrà di Inter e Milan.

Anche se non ci sono rischi o minacce specifiche rilevate, «l’esposizione e la delicatezza» dell’inchiesta, con il coinvolgimento di ‘ndranghetisti di alto livello e ultrà ancora a piede libero, per il procuratore di Milano costituisce una possibile insidia per la vita lavorativa e privata del pubblico ministero (la collega Sara Ombra ha una scorta assegnata da tempo).

Negli atti dell’inchiesta, sono gli stessi indagati a fare riferimento al magistrato («Hanno beccato il pm più forte, si devono fare il segno della croce... l’indagine di Storari»), o a cercare «tentativi di contattare soggetti istituzionali per ricevere informazioni sulle indagini in corso» o a cercare di condizionarne l’esito ipotizzando di «agganciare» esponenti delle forze dell’ordine che possano essere in contatto con il pm.

Un quadro delicato, insomma. Anche se lo stesso Storari — il pm che segnalò le prove della inattendibilità di Vincenzo Armanna poi però non depositate dai colleghi De Pasquale e Spadaro nel processo Eni-Nigeria —, in una lettera alla procuratrice generale Francesca Nanni ha già rifiutato la scorta sostenendo di non avere ricevuto minacce e assicurando di non essere in alcun modo turbato dalla situazione. Un «diniego» che tuttavia difficilmente inciderà sulla decisione del Comitato.

In quella riunione, si discuterà anche della scorta per un altro pm, Pasquale Addesso, impegnato in un processo a Como.

