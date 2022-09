16 set 2022 08:22

NON PLUS ULTRAS - A MILANO, GLI ULTRAS DELLA DINAMO ZAGABRIA ARRIVATI PER LA SFIDA DI CHAMPIONS CONTRO IL MILAN HANNO SEMINATO IL PANICO IN CITTÀ, MA ANCHE I TIFOSI ROSSONERI NON HANNO SCHERZATO - IN UN VIDEO, SI VEDE UN GRUPPO DI ULTRAS DELLA CURVA SUD CHE PRENDE D'ASSALTO UN CHIOSCO DI PANINI FUORI DALLO STADIO, COLPENDO LA STRUTTURA CON CALCI, PUGNI E BASTONATE, TRA LE LE URLA IMPAURITE DELLA SIGNORA CHE VI STAVA LAVORANDO… - VIDEO