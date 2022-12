NON PROPRIO UNA MADAME – PRIMA GRANA IN VISTA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2023: MADAME È INDAGATA PER FINTE VACCINAZIONI CONTRO IL COVID AL FINE DI OTTENERE IL GREEN PASS - LA CANTANTE RISULTA TRA I PAZIENTI DEI MEDICI NO-VAX ARRESTATI A FEBBRAIO SCORSO DOPO L’INDAGINE DELLA PROCURA DI VICENZA - E TRA GLI INDAGATI C'E' ANCHE LA TENNISTA CAMILA GIORGI... VIDEO

Rebecca Luisetto per www.corriere.it

madame amadeus sanremo giovani

Green pass illegale quello per cui sarebbero indagate la cantante vicentina Madame (Francesca Calearo, 20 anni) e la tennista professionista Camila Giorgi, 30 anni, assieme anche ad alcuni componenti della sua famiglia, come riportato per primo dal Giornale di Vicenza. Questa l’accusa sulla quale sta indagando la procura di Vicenza, che ha messo sotto la lente d’ingrandimento un giro di false vaccinazioni contro il Covid che lo scorso febbraio aveva portato all’arresto della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, assieme al suo compagno Andrea Giacoppo ed il dottor Erich Volker Goepel.

CAMILA GIORGI

Spuntano i vip nella lista degli indagati

Intanto, a carico delle due celebrità viene ipotizzato il reato di falso ideologico, secondo cui avrebbero ottenuto il certificato del green pass in modo illecito durante l’emergenza di Covid 19. L’indagine, oltre a loro, comprende un’altra decina di persone e tra queste qualcuno è sospettato per corruzione, perché avrebbero pagato per risultare vaccinato. Ad indagare sulla questione la squadra mobile della questura coordinata dal sostituto procuratore Gianni Pipeschi.

madame

Tutto era partito un anno fa, quando l’Ulss 8 aveva segnalato una quantità sospetta di vaccinazioni nello studio di Vicenza della dottoressa Grillone Tecioiu (avvocato Fernando Cogolato) e da quelle avvenute anche nello studio di Fara del dottor Goepel (avvocati Massimo Malipiero e Porzia Vasco). Ma l’arresto del dottore era poi stato annullato a settembre scorso perché non sarebbe esistito il pericolo della reiterazione del reato, lo stesso sarebbe poi avvenuto per la dottoressa.

camila giorgi 21

Perquisizioni nello studio medico

I nomi di Madame e della Giorgi sono proprio saltati fuori dalla lista dei nominativi dello studio della dottoressa Grillone Tecioiu. La cantante, però, era cliente della dottoressa da diverso tempo, mentre la tennista non avrebbe contatti con il vicentino essendo proveniente da Macerata. Pur essendo la loro posizione penale simile, in realtà le conseguenze per le due divergerebbero.

camila giorgi 19

Infatti all’epoca dei fatti agli artisti bastava un tampone negativo per poter lavorare, mentre per il mondo del professionismo sportivo la storia cambia. Le sanzioni infatti sarebbero diverse e anche gli stessi provvedimenti da parte della Federazione italiana tennis potrebbero risultare assai severi.

MADAME CAMILA GIORGI camila giorgi 18 madame foto di bacco (1) CAMILA GIORGI madame madame alle iene