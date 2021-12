NON RIUSCITE A TROVARE LA PLAYSTATION 5? PROVATE NELLA STRISCIA DI GAZA - E' L'UNICO POSTO AL MONDO DOVE CE NE SONO ANCORA INVENDUTE: LA CRISI DEGLI APPROVVIGIONAMENTI HA MESSO IN CRISI LA PRODUZIONE, E DA PIU' DI UN ANNO I RIFORNIMENTI ARRIVANO A SINGHIOZZO E SI ESAURISCONO IN POCHI SECONDI - MA NEL CENTRO DI GAZA CITY "NON C'E' UNA GRANDE RICHIESTA" (CHISSÀ PERCHÉ...)

Dagotraduzione dal Guardian

Negozio che vende PS5 a Gaza

È circondata da tutti i lati, regolarmente bombardata e afflitta dalla carenza di medicinali vitali. Eppure, in vista del Natale, l'isolata Striscia di Gaza ha – per una volta – ampie scorte di qualcosa che il resto del mondo brama ma che raramente riesce a trovare: una nuovissima PlayStation 5.

La console per videogiochi di punta di Sony è una proprietà molto apprezzata durante le festività natalizie, anche se la maggior parte delle persone che ne hanno chiesto una rimarranno molto deluse la mattina di Natale.

PLAYSTATION 5

Una crisi globale della catena di approvvigionamento, gemellata con una carenza di semiconduttori, i chip fondamentali per computer utilizzati nella console, ha mantenuto scarse le scorte. Si riescono a trovare solo PS5 di seconda mano, rivendute o rubate, sono rare e spesso costano molto di più del prezzo al dettaglio di 399- 499 euro.

Anche nel centro di Gaza City, il prezzo è molto al di sopra della cifra ufficiale. Tuttavia, in alcune vetrine si vedono PS5 inutilizzate.

Hassan al-Baik, che gestisce un negozio di elettronica, ha cinque console ma dice di avere problemi a venderle nell'enclave impoverita. «Non c'è una grande richiesta per i dispositivi a Gaza perché i loro prezzi sono ancora alti», ha detto. Baik dice che i suoi pochi clienti sono per lo più bar da gioco, sale giochi improvvisate che coprono il prezzo elevato facendo pagare i palestinesi per giocare.

PLAYSTATION 5

Le prime PS5 sono arrivati a Gaza ad aprile di contrabbando, afferma Baik. Sono state prelevate a Dubai, smontate, fatte a pezzi di nascosto attraverso l'Egitto e riassemblate a Gaza. Erano una manciata e sono state vendute per quasi 1.400 euro.

Tuttavia, Baik ha affermato che negli ultimi mesi Israele ha consentito ai fornitori di Gaza di importare console da commercianti israeliani, a un prezzo superiore. Da allora a Gaza il prezzo è sceso a 900-1000 euro, anche se molte restano sugli scaffali.

Almeno tre negozi hanno stock di PS5. Adham Masri, un rivenditore Mobile Zone, ha detto che vende da tre a cinque dispositivi al mese. «Ma la domanda è limitata», ha confessato.

playstation 5

Quando Sony ha lanciato la PS5 poco più di un anno fa, i rivenditori statunitensi e britannici sono stati travolti dalla domanda, con diversi siti Web di shopping che si bloccavano mentre le persone si precipitavano ad acquistarne una.

Durante lo scorso anno, le console sono arrivate a goccia. I giocatori che vogliono acquistarne una trascorrono ore a setacciare Internet alla ricerca di informazioni, spesso trapelate dai dipendenti del negozio, su dove e quando apparirà il prossimo carico.

le cuffie di playstation 5

Gaza è un luogo insolito per avere rifornimenti di PS5. Israele ed Egitto, citando problemi di sicurezza, hanno mantenuto per anni un blocco paralizzante e i residenti si riferiscono al territorio come «la più grande prigione del mondo» a causa della loro incapacità di viaggiare liberamente.

Israele impedisce regolarmente a oggetti comuni, dal cemento alle batterie alle apparecchiature mediche, di entrare a Gaza, sostenendo che potrebbero essere utilizzati dal gruppo militare Hamas per costruire missili artigianali. Gli esperti delle Nazioni Unite affermano che il blocco è una forma di punizione collettiva per i 2 milioni di abitanti della striscia.

xbox series x

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, Unrwa, afferma che l'80% della popolazione dipende dagli aiuti internazionali. Il mese scorso un rapporto della Banca Mondiale ha affermato che la disoccupazione ha raggiunto quasi il 50% all'inizio di quest'anno, anche prima della devastante guerra di 11 giorni di maggio. «Questo è il tasso di disoccupazione più alto nel database della Banca mondiale», ha affermato. Tre laureati su quattro a Gaza non hanno prospettive di lavoro, afferma il rapporto. «Nonostante la loro gravità, questi numeri non riescono a rappresentare appieno il grado di sofferenza dei cittadini di Gaza», afferma il rapporto della Banca Mondiale.

playstation 5 2

Tuttavia, anche i prodotti di lusso più ambiti trovano un modo per entrare nella strip.

Anche il principale prodotto concorrente della PS5, Xbox Series X di Microsoft, è disponibile a Gaza, ha affermato Baik, sebbene anch'esso trovi pochi acquirenti. «Ho ricevuto una richiesta di recente», ha detto della nuova Xbox, ma solo per due console.