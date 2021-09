13 set 2021 13:21

NON C’È DUE SENZA TRE – BRITNEY SPEARS E SAM ASGHARI HANNO ANNUNCIATO IL FIDANZAMENTO SUI SOCIAL E SONO PRONTI A DIRSI SÌ: LA CANTANTE, AL TERZO MATRIMONIO SEMPRE PIÙ SFATTA E PERENNEMENTE CON IL TRUCCO DA POST SBORNIA, HA MOSTRATO IL BRILLOCCO CHE LUI HA FATTO REALIZZARE DA UN NOTO GIOIELLIERE DI NEW YORK – SECONDO GLI AMICI DELLA COPPIA, SAREBBE LUI A TENERLA IN PIEDI: “È STATA LA SUA ROCCIA. SI ASSICURA CHE MANGI BENE E SI ALLENI. LEI SI APPOGGIA A LUI PER TUTTO…” - VIDEO