17 giu 2022 09:56

NON C’È DUE SENZA TRE: UN TERZO CITTADINO AMERICANO È SPARITO IN UCRAINA. SI TRATTA DI UN ALTRO VETERANO DEI MARINE, GRADY KURPASI: DI LUI NON SI HANNO PIÙ NOTIZIE DAL 24 APRILE (E SE NE ACCORGONO SOLO ORA?) – INTANTO SPUNTA LA FOTO DI ROBERT DRUEKE E ANDY HUYNH, I DUE SOLDATI STATUNITENSI CATTURATI DAI RUSSI: HANNO LE MANI LEGATE DIETRO LA SCHIENA NEL RETRO DI UN CAMION MILITARE DI MOSCA E…