IN LOMBARDIA CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITÀ AD ECCEZIONE DI NEGOZI DI ALIMENTARI E FARMACIE PER 15 GIORNI

Giampiero Rossi per www.corriere.it

«Chiudere per 15 giorni interamente almeno la Lombardia può servire a ridurre o bloccare diffusione del virus, lo dicono gli esperti. Perché noi altri 15 o 20 giorni con una crescita così forsennata delle persone nei pronto soccorso e nelle terapie intensive non li reggiamo, non li regge la Lombardia e non li regge l’Italia». Le parole dell’assessore al Welfare Giulio Gallera – in collegamento con Agorà, su Rai1 - alzano ulteriormente il livello di allarme che arriva dalla regione epicentro dell’epidemia di coronavirus, che ora chiede il blocco totale.

«Noi avevamo già chiesto di chiudere tutte le attività commerciali – spiega ancora Gallera - perché se io esco per andare a lavorare non posso fermarmi a fare shopping. Ma forse è arrivato anche il momento di inasprire ancora di più le misure». Gallera ha poi precisato che quelli di beni di prima necessità, come supermercati e farmacie «rimarranno sempre aperti, anche in caso di chiusura di tutto il resto delle attività produttive», quindi «non c’è nessuna necessità» di mettersi in coda.

Anche il presidente della Regione, Attilio Fontana, ribadisce la necessità di misure ancora più drastiche, per quanto traumatiche: «È il tempo della fermezza – scrive sulla sua pagina Facebook -. Ho incontrato i sindaci dei capoluoghi lombardi e il presidente di Anci Lombardia, chiedono tutti la stessa cosa: chiudere tutto adesso (tranne i servizi essenziali) per ripartire il prima possibile. Le mezze misure, l’abbiamo visto in queste settimane, non servono a contenere questa emergenza». E ancora: «Noi stiamo riuscendo per il momento a tenere testa a tutte le esigenze e le necessità, però non possiamo resistere ancora per molto tempo. Abbiamo bisogno che vi sia un’inversione di tendenza, che la gente interrompa il diffondersi di questo contagio, abbiamo bisogno che i numeri inizino a ridursi, di una maggiore coscienza da parte di tutti».

Ma poiché le coscienze hanno bisogno di essere aiutate, il governo lombardo sta ipotizzando di fermare tutte le attività per due settimane attraverso, spiega l’assessore al Welfare, un «eventuale provvedimento molto duro».

Sulla stessa linea anche il leader della Lega, Matteo Salvini: «A Codogno l’isolamento ha funzionato, è una bella notizia. Ma perché funzioni in tutta Italia bisogna chiudere tutte le attività, salvo quelle di vitale pubblica necessità, per due/tre settimane, con garanzia di copertura economica totale da parte dello Stato, dell’Europa e della Bce, e su questo cercheremo di convincere il governo».