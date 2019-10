29 ott 2019 13:25

NON L’HO COMPRATO PERCHÉ ERA TROPPO KURT DI MANICHE – CIFRA RECORD PER L’ICONICO MAGLIONE VERDE DI KURT COBAIN BATTUTO ALL’ASTA A NEW YORK PER 340 MILA DOLLARI – IL CARDIGAN È STATO INDOSSATO NEL 1993 PER REGISTRARE IL CONCERTO MTV UNPLUGGED: NON È MAI STATO LAVATO, HA UNA BRUCIATURA DI SIGARETTA E QUALCHE MACCHIA, MA… (VIDEO)