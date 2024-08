NON C’È PIÙ RELIGIONE: IN AMERICA ORA LA GONNA ALZATA DI MARILYN FA SCANDALO – I RESIDENTI DI PALM SPRINGS RIPUDIANO LA STATUA CICLOPICA “FOREVER MARILYN”, REALIZZATA DALL’ARTISTA SEWARD JOHNSON: ACQUISTATA PER UN MILIONE DI DOLLARI DA UN RESORT LOCALE, VIENE CONSIDERATA DI CATTIVO GUSTO E SESSISTA (I TURISTI SI FANNO I SELFIE SOTTO LA GONNA DELL’ATTRICE) – UN GRUPPO CIVICO HA FATTO CAUSA ALLA CITTÀ E DOPO ANNI DI LITI, È ARRIVATA LA TREGUA: L’OPERA SARÀ SPOSTATA IN UN PARCO CITTADINO…

Estratto dell’articolo di A.LOM. per “la Repubblica”

PROTESTE CONTRO LA STATUA DI MARILYN A PALM SPRINGS

[…] Non c’è pace per la statua ciclopica di Marilyn Monroe ritratta nell’iconico gesto di abbassarsi la gonna del film del 1955 “Quando la moglie è in vacanza”. Un colosso alto 8 metri e pesante 17 tonnellate, realizzata dall’artista Seward Johnson in onore della celebre attrice.

Amatissima dai turisti di Palm Springs - cittadina desertica nella Coachella Valley californiana - sempre in fila per assicurarsi un selfie sotto le sue sottane di cemento, è stata detestata fin dall’inizio dai cittadini del villaggio dove “Forever Marilyn” (così si intitola l’opera) è approdata nel 2021, dopo un tour in diverse città d’America.

Forever Marilyn - LA STATUA DI MARILYN MONROE A PALM SPRINGS 1

Acquistata per un milione di dollari dal locale consorzio alberghiero P.S. Resorts, allo scopo di promuovere un diverso tipo di turismo nella località nota per le sue piscine termali naturali. Apriti cielo: la scultura è stata subito bollata […] come dozzinale e di cattivo gusto, attrazione “mordi e fuggi” e pure sessista.

Evocazione del modello femminile frivolo della protagonista del film. Obiettando, per altro, che il colosso blocca la vista del Palm Springs Art Museum, […] realizzata da un celebre architetto locale, il modernista E. Stewart Williams. Insomma, è finita che un gruppo civico chiamato “Crema”, Committee to Relocate Marilyn, ha fatto causa alla città e a P.S. Resorts […]

Ora, dopo anni di dibattiti e liti, si è arrivati a una tregua. Lo ha affermato il sindaco della cittadina, Jeffrey Bernstein, nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Un accordo, «in linea di principio», permetterà di spostare Marilyn dalla posizione attuale […] a un luogo poco distante: il Downtown Park […]. Gli avvocati finalizzeranno i dettagli entro 30 giorni.

trina turk

«Non credo fosse una battaglia degna di essere combattuta», ha però commentato il primo cittadino alla stampa. Subito contraddetto da Elizabeth Armstrong, ex direttrice del museo, fra le più acerrime nemiche dell’opera da lei definita un «monumento alla misoginia, invito costante all’ up- skirting », ovvero la pratica di rubare foto da sotto le gonne delle donne, che in America è reato. […] Tutti contenti adesso? Macché. Certo, la facciata del museo è salva. Ma i turisti continueranno a scattarsi selfie sotto i mutandoni da nonna di super Marilyn. […]

