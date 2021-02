4 feb 2021 18:13

NON C’E’ PIU’ RELIGIONE… - VIDEO HARD E FOTO OSCENE INVIATE AGLI ALUNNI E ALTRE MOLESTIE: SOSPESO DALL’INSEGNAMENTO UN PROF DI RELIGIONE DI UNA SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI PIACENZA – INDAGA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA. IL PROF, IN CATTEDRA PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO NELLA SCUOLA, SARÀ SENTITO NEI PROSSIMI GIORNI…