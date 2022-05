20 mag 2022 13:06

NON C’È UNO SENZA TRE - I DUE CASI SOSPETTI CORRELATI CON IL "CASO ZERO" ITALIANO DI VAIOLO DELLE SCIMMIE SONO STATI CONFERMATI: SALGONO, DUNQUE, A TRE I PAZIENTI PRESI IN CARICO DALL’ISTITUTO SPALLANZANI DI ROMA – VAIA: “È UN VAIOLO MINORE. HA UNA SINTOMATOLOGIA PIÙ LIEVE. ASSOLUTAMENTE NO ALLARME, MA GRANDE ATTENZIONE. CHI È VACCINATO NON DOVREBBE CORRERE NESSUN RISCHIO. I SINTOMI? OSSERVIAMO LA PELLE SE…”