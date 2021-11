6 nov 2021 09:15

NON SANNO PIU' COSA INVENTARSI PER ENTRARE ILLEGALMENTE IN SPAGNA! UN AEREO, IN VOLO TRA IL MAROCCO E LA TURCHIA, E' STATO FATTO ATTERRARE ALL'AEROPORTO DI PALMA DI MAIORCA A CAUSA DEL PRESUNTO MALORE DI UN UOMO A BORDO - MA UNA VOLTA ATTERRATI UNA VENTINA DI PASSEGGERI SONO SCAPPATI SULLA PISTA E HANNO FATTO PERDERE LE LORO TRACCE - GLI INQUIRENTI IPOTIZZANO CHE SI SIA TRATTATO DI UNO STRATAGEMMA PER...