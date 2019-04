5 apr 2019 12:18

NON SAPEVO DI ESSERE INCINTA – UNA RAGAZZA SCOZZESE DI 19 ANNI SI È SVEGLIATA COL PANCIONE E 45 MINUTI DOPO HA PARTORITO NEL PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE – “I MEDICI NON SONO RIUSCITI A SPIEGARE PERCHÉ NON AVEVO IL PANCIONE NEI MESI PRECEDENTI. AVEVO SOLO PRESO UN PO' DI PESO MA NON CI AVEVO FATTO CASO. MI HANNO SOLO DETTO CHE LA PICCOLA SI ERA ADAGIATA…”