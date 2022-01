NON SAPPIAMO PIÙ COME DIRVELO: SE CONTINUATE A NON VACCINARVI FINITE DRITTI IN TERAPIA INTENSIVA – IL REPORT DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ: IL TASSO PER LE PERSONE RICOVERATE IN RIANIMAZIONE È PIÙ ALTO DI 38 VOLTE TRA I NO-VAX – PER QUANTO RIGUARDA I DECESSI, SONO 42,4 OGNI CENTOMILA PERSONE TRA CHI NON SI È FATTO L’INIEZIONE, DATO CHE CROLLA A 1,4 TRA I VACCINATI

Il tasso per le persone ricoverate in terapia intensiva è 26,7 ogni 100mila mentre per i non vaccinati mentre è 0,9 ogni 100mila per vaccinati booster, ovvero 38.1 volte superiore.

Lo rende noto l'Istituto Superiore di Sanità nel report sull'andamento dell'epidemia di Covid in Italia. Mentre il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta annuncia che sono 2 milioni e 157 mila i non vaccinati over 50.

3,3% di reinfezioni nell’ultima settimana

«Dal 24 agosto 2021, giorno in cui i casi di reinfezione Covid sono stati inclusi nel flusso dati giornaliero, al 12 gennaio 2022, sono stati notificati 70.629 casi di reinfezione" da Sars-CoV-2, pari al 2,5% del totale dei casi segnalati (totale prime diagnosi dal 24 agosto)». In particolare, «fino al 13 dicembre ogni settimana le reinfezioni rappresentavano circa l'1% del totale dei casi notificati».

Con la diffusione di Omicron, più capace di «bucare» l'immunità rispetto a Delta, la percentuale è salita e tuttavia, «sebbene il dato sia ancora in fase di consolidamento, nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni (3,3%) sul totale dei casi segnalati risulta stabile rispetto alla settimana precedente (3,1%)».

E' uno dei dati che emergono dal report esteso dell'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia. «La probabilità di contrarre una reinfezione - sottolinea l'Iss - risulta più elevata nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con almeno una dose, e negli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione».

La percentuale dei decessi No Vax

Il tasso dei decessi per le persone non vaccinate è pari a 42.4 ogni centomila. Quello dei vaccinati con ciclo completo e dose booster è 1.4. Lo rileva il rapporto dell'Iss sull'andamento dell'epidemia di Covid 19 in Italia. L'indice di rischio rispetto ai due valori di riferimento è 30.3.

Aumentano i casi fra gli operatori sanitari

E’ in aumento la percentuale di casi Covid tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione. Lo rileva il Report esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss), che integra il monitoraggio settimanale sul Covid. A seguito dell'inizio della somministrazione delle dosi booster, «si era osservata una diminuzione della percentuale dei casi tra operatori sanitari, ma nelle ultime 2 settimane - afferma l'Iss - si è registrato un aumento del numero di casi segnalati: 12.009 rispetto ai 10.393 della settimana precedente. La percentuale di casi sul totale risulta in lieve diminuzione da 2,0% della settimana precedente a 1,8%».

