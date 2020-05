20 mag 2020 08:41

NON SCHERZIAMO CON IL COVID! “TRIPLICATI I NUOVI CASI IN LOMBARDIA” – IN UN GIORNO 462 POSITIVI IN PIU’ E 54 DECESSI - RISPETTO AL GIORNO PRECEDENTE SONO SALITI SIA IL NUMERO DEI MORTI (ERANO STATI 24) CHE QUELLO DEI CONTAGIATI (ERANO 175) MA CON PIU’ TAMPONI. MILANO NON FA ECCEZIONE...