27 set 2022 12:31

NON SEMPRE LA DENATALITA' E' UN CAMPANELLO D'ALLARME - IL TASSO DI FERTILITÀ IN INDIA È SCESO DI QUASI IL 20% NEGLI ULTIMI DIECI ANNI E IL TREND È IN CONTINUA DISCESA - IL DECLINO È STATO PIÙ CONSISTENTE NELLE AREE URBANE RISPETTO A QUELLE RURALI: IL MOTIVO SAREBBE DOVUTO ALL'INNALZAMENTO DELL'ETÀ IN CUI CI SI SPOSA E ALLA CRESCITA DELL'ALFABETIZZAZIONE FEMMINILE…