6 lug 2021 13:34

NON SI INTERROMPE UN'EMOZIONE - A PARMA, UNA COPPIA È STATA BECCATA DAI CARABINIERI MENTRE FACEVA SESSO SUI GRADINI DEL COMPLESSO MUSEALE DELLA PILOTTA E SONO STATI DENUNCIATI PER ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO - L’UOMO SI È OPPOSTO AL CONTROLLO TENTANDO DI COLPIRE I CARABINIERI: PER QUESTO È STATO ANCHE DENUNCIATO PER UBRIACHEZZA MOLESTA E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE…