NON SI PUO' MAI STARE TRANQUIILLI! PER INGRASSARE BASTA FARSI UNO SHAMPOO - RICERCATORI NORVEGESI HANNO SCOPERTO CHE ALCUNE BOTTIGLIE IN PLASTICA RILASCIANO UN MIX DI SOSTANZE CAPACI DI ENTRARE NEL NOSTRO CORPO E ALTERARE IL NOSTRO METABOLISMO - MARTIN WAGNER, AUTORE DELLO STUDIO: "POSSONO ESSERE UN FATTORE RILEVANTE E SOTTOVALUTATO ALLA BASE DEL SOVRAPPESO E DELL'OBESITA'" (CHE GIOIA PER CERTI ZOZZONI!)

Dagotraduzione dal Daily Mail

Prodotti in plastica 2

Può sembrare un modo bizzarro per aumentare di peso, ma un nuovo studio suggerisce che la plastica nelle bottiglie di shampoo potrebbe effettivamente far ingrassare le persone.

Questo perché gli scienziati hanno scoperto 11 sostanze chimiche che possono influenzare il nostro metabolismo e contribuire all'aumento di peso in prodotti di uso quotidiano come bottiglie per bevande, spugne da cucina e balsami per capelli.

Sostanze chimiche nel nostro corpo

I ricercatori dell'Università norvegese di scienza e tecnologia hanno esaminato 34 diversi prodotti in plastica per vedere quali sostanze chimiche contenevano. Hanno trovato più di 55.000 diversi componenti chimici nei prodotti e identificato 629 sostanze, 11 delle quali sono note per essere sostanze chimiche che alterano il metabolismo.

«I nostri esperimenti mostrano che i normali prodotti in plastica contengono un mix di sostanze che possono essere un fattore rilevante e sottovalutato alla base del sovrappeso e dell'obesità», ha affermato Martin Wagner, professore associato presso l'Università norvegese di scienza e tecnologia.

Cellule plastica

Ricerche precedenti hanno anche suggerito che alcune materie plastiche contengono sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino, note anche come "obesogeni", che possono influenzare il nostro sviluppo e la fertilità.

Tuttavia, ora sembra che possano essere anche responsabili dell'aumento di peso. Questo perché le sostanze chimiche di un terzo dei prodotti di plastica studiati sono risultate contribuire allo sviluppo delle cellule adipose negli esperimenti di laboratorio.

Le sostanze in questi prodotti riprogrammano le cellule precursori per diventare cellule adipose, che a loro volta si moltiplicano rapidamente e accumulano più grasso.

Prodotti in plastica

Mentre alcuni prodotti di plastica contengono sostanze note che alterano il metabolismo, altri no, eppure hanno comunque indotto lo sviluppo di cellule adipose. Ciò significa che la plastica contiene sostanze chimiche attualmente non identificate che interferiscono con il modo in cui il nostro corpo immagazzina il grasso, secondo i ricercatori.

«È molto probabile che non siano i soliti sospetti, come il bisfenolo A, a causare questi disturbi metabolici», ha affermato Johannes Völker, uno degli autori dello studio. «Altre sostanze chimiche nella plastica oltre a quelle che già conosciamo potrebbero contribuire al sovrappeso e all'obesità».

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Environmental Science & Technology.