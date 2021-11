NON SI PUO' MAI STARE TRANQUILLI: ANCHE LA DIETA MEDITERRANEA FA MALE! - I RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DI OSLO SOSTENGONO CHE MANGIARE FRUTTA E VERDURA PUO' TRIPLICARE L'ASSUNZIONE DI CONTAMINANTI AMBIENTALI - GLI SCIENZIATI HANNO ANALIZZATO L'URINA DI 27 BAMBINI DI UNA CLASSE ELEMENTARE E HANNO CONCLUSO CHE POTREBBE INDEBOLIRE IL SISTEMA IMMUNITARIO, LA FERTILITA' E ARRESTARE LA CRESCITA...

Dagotraduzione da Study Finds

Negli ultimi anni c'è stata molto entusiasmo per la dieta mediterranea, che in genere consiste in frutta e verdura, cereali integrali, noci, olio d'oliva e pesce. Ora una nuova ricerca offre alcuni avvertimenti allarmanti. Il passaggio da una normale dieta "occidentale" a una tradizionale dieta mediterranea può triplicare l'assunzione di contaminanti ambientali, rivela lo straordinario nuovo rapporto.

Molti studi l’hanno accolta come una sana alternativa alle tipiche diete (ricche di grassi saturi da carne rossa e latticini), rendendola molto popolare tra gli individui attenti alla salute. Con una svolta sorprendente, tuttavia, gli autori di questo nuovo rapporto affermano che frutta, verdura e cereali integrali sono la fonte della maggior parte delle tossine quando provengono da tecniche agricole tradizionali. Invece il pesce contiene molti meno contaminanti.

Il team internazionale afferma che la dieta mediterranea potrebbe indebolire il sistema immunitario umano, la fertilità e persino arrestare la crescita e lo sviluppo dei bambini. Lo studio, condotto da scienziati dell'Università di Oslo, ha esaminato gli studenti britannici che seguono la dieta. Gli autori hanno concluso che una dieta mediterranea in cui gli ingredienti sono autocoltivati riduce organicamente l'assunzione di questi contaminanti del 90 percento.

I ricercatori hanno testato l'urina dei partecipanti e hanno studiato quali contaminanti erano presenti negli alimenti che mangiavano. Il responsabile del progetto Carlo Leifert, professore in visita a Oslo, afferma che molti dei contaminanti ambientali scoperti possono influenzare gli ormoni nel corpo.

«Molti dei pesticidi sintetici rilevati sia negli alimenti che nei campioni di urina in questo studio sono confermati o sospettati di interferenti endocrini (EDC). L'esposizione ai pesticidi 10 volte superiore degli alimenti convenzionali può quindi fornire una spiegazione meccanicistica per la minore incidenza di sovrappeso/obesità, sindrome metabolica e cancro associati ad alti livelli di consumo di alimenti biologici negli studi epidemiologici/di coorte», spiega Leifert in un comunicato universitario.

I ricercatori dicono che è troppo presto per i funzionari sanitari per iniziare a non raccomandare la dieta mediterranea. Lo studio su 27 studenti britannici era troppo piccolo e sono necessarie ulteriori ricerche per confermare i risultati.

«Questo studio fornisce prove evidenti che sia la nostra dieta che il modo in cui produciamo il cibo possono influenzare il livello di esposizione ai pesticidi chimici sintetici e, in definitiva, la nostra salute», aggiunge Chris Seal, professore della Newcastle University.

L'assunzione di contaminanti ambientali da parte di una persona proviene anche da altre cose come le creme per la pelle e persino l'aria che respiriamo. Lo studio non ha tenuto conto di questi fattori, sebbene i ricercatori affermino che è improbabile che abbia influenzato i risultati.

I partecipanti allo studio hanno mangiato cibi britannici "ordinari" per una settimana prima dell'inizio dello studio e hanno dovuto registrare ciò che mangiavano. Il team ha quindi prelevato campioni di urina da ogni persona prima di inviarli in una fattoria a Creta per due settimane. Quando sono arrivati, i ricercatori hanno diviso il gruppo in due gruppi, uno che mangiava cibo coltivato normalmente e l'altro che mangiava prodotti biologici. Hanno prelevato di nuovo campioni di urina prima di tornare nel Regno Unito e hanno seguito la loro dieta normale per un'altra settimana.

«Vi sono prove crescenti da studi osservazionali che i benefici per la salute derivanti dall'aumento del consumo di frutta, verdura e cereali integrali sono parzialmente diminuiti dalla maggiore esposizione ai pesticidi associata a questi alimenti. Il nostro studio dimostra che il consumo di alimenti biologici consente ai consumatori di passare a una dieta più sana, senza un aumento dell'assunzione di pesticidi», conclude il professor Per Ole Iversen dell'Università di Oslo.