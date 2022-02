NON SI PUÒ CHE DIRE CHE NON SIA UN BEL PANORAMA – POLEMICHE A NAPOLI PER IL CARTELLONE PUBBLICITARIO DI UN’AZIENDA DI LEGGINGS CHE MOSTRA LE CHIAPPE DI SETTE RAGAZZE SULLO SFONDO DEL GOLFO DELLA CITTÀ CON TANTO DI SLOGAN “IL PANORAMA PIÙ BELLO DEL MONDO” – L’AZIENDA È STATA BOMBARDATA DALLE ACCUSE DI SESSISMO E I CARTELLONI SONO STATI RIMOSSI, MA LE PROTAGONISTE…

Una pubblicità scandalo è apparsa a Napoli nei giorni scorsi, ma subito è stata rimossa perché ritenuta sessista. Il manifesto aveva fatto la sua comparsa nel quartiere Posillipo, scatenando non poche polemiche. Nel cartellone si vedono sette ragazze di spalle, che mettono in mostra il lato B, con tanto di Vesuvio in lontananza. A corredo lo slogan, "Il panorama più bello del mondo". "Non volevamo creare nessuna polemica, l'idea di quel cartellone nasce solo da esigenze di marketing e dalla volontà di pubblicizzare i nostri leggins", hanno spiegato le protagoniste della pubblicità a Barbara D'Urso, ospiti di Pomeriggio Cinque.

"La polemica non è stata creata da noi - dicono in collegamento con il programma di Canale 5 Stefania e Alice - la foto di spalle serviva per dare importanza alle caratteristiche del prodotto. Il nostro leggins ha il logo sul corpetto posteriore ed è per quello che abbiamo deciso di farci fotografare di spalle". Non ci sarebbe stato alcun intento nascosto, insomma.

"Siamo state lese come azienda e come donne - hanno proseguito le protagoniste del cartellone -. Non era nostra intenzione paragonare il lato B al Vesuvio". "Bastava farla in maniera un po' più spiritosa, se serve a pubblicizzare dei leggins io vorrei che quelli fossero i protagonisti del cartellone. Così invece io guardo il cu**, mi perdoni", ha commentato Mauro Coruzzi, ospite della trasmissione.

