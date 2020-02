NON SI PUÒ ESSERE REALI A CONVENIENZA – SE VI SEMBRA CHE LA REAZIONE DELLA REGINA ELISABETTA ALLA “MEGEXIT” SIA STATA MITE, VI SBAGLIATE: LA SOVRANA HA BLOCCATO IL BRAND “SUSSEX ROYAL” CHE LA COPPIETTA DI FUGGITIVI SI ERA AFFRETTATA A REGISTRARE POCO PRIMA DI “DIMETTERSI” – UNA SCELTA CHE NON FA UNA PIEGA: SE NON SIETE PIÙ ALTEZZE REALI PERCHÉ ARROGARSI IL DIRITTO DI SFRUTTARE IL MARCHIO REALE PER FARE SOLDI?

Antonella Catena per "www.amica.it"

meghan harry e la regina elisabetta

La Regina Elisabetta ha deciso: Meghan Markle e Harry non sono più Royal. Nel senso che il loro Sussex Royal, marchio che dir si voglia, non esiste più. E già non erano più Altezze Reali.

Prima ci sono state le consultazioni. Anzi le discussioni. Poi, la Regina Elisabetta ha detto stop. Sussex Royal, il brand di Meghan Markle e Harry non esiste più. Loro non sono più membri senior della Royal Family e quindi non hanno più diritto su quel “termine”.

harry, meghan e la regina elisabetta by gian boy

L’aveva detto, dopo sul summit di gennaio. Li amerà sempre, ma… Ma loro hanno deciso. Hanno scelto l’indipendenza. Sono usciti dalla Family. Resteranno Sussex, ma non più Royal.

Tornati in Canada il giorno di San Valentino felici, Meghan Markle e Harry hanno adesso ricevuto la notizia bomba. La battaglia sul marchio già registrato di Sussex Royal, l’ha vinta Sua Maestà.

regina elisabetta ii

Sussex Royal si chiama l’Instagram dei due, lanciato quando erano sposati da poco e tutto sembrava andare per il verso giusto. Ma era già un primo assaggio di quello che sarebbe successo in un anno o poco più.

Anche il nuovo sito web appena lanciato, adesso dovrà cambiare nome e stemma. E l’idea di titolare Sussex Royal tutte le loro attività future (qualcuna già in essere, in realtà) è stata bloccata. Niente capsule collection Sussex Royal per intenderci…

regina elisabetta ii

L’ha annunciato in esclusiva il Daily Mail. Che aveva pubblicato la notizia che Meghan Markle e Harry avevano depositato il loro brand già a giugno 2019 all’Intellectual Property Office. In vista di futuri outfit, articoli di cartoleria, libri…

Meghan Markle e Harry che hanno rinunciato al loro ruolo di Senior Royal, devono dire addio a Sussex Royal… Le rivoluzioni non sono mai indolori…

