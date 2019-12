25 dic 2019 16:25

NON SI PUÒ PIÙ CAGARE IN SANTA PACE! – È FINITA L’EPOCA DELLE SEDUTE AL CESSO DURANTE L’ORARIO DI LAVORO: UNA START UP BRITANNICA HA IDEATO UN WC SCOMODO PER IMPEDIRE DI CHIUDERSI AL BAGNO PER TROPPO TEMPO – SI TRATTA DI UNA TAZZA INCLINATA DI 13 GRADI CHE IMPEDISCE AGLI UTILIZZATORI DI RESTARE SEDUTI PER PIÙ DI CINQUE MINUTI, SENZA COMINCIARE A...