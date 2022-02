NON SIAMO PIU' LIBERI DI INNAMORARCI – MICHELE SERRA RANDELLA IL MORALISMO AMERICANO CHE HA PORTATO ALLE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA CNN, JEFF ZUCKER, "COLPEVOLE" DI UNA RELAZIONE EXTRACONIUGALE CON UNA COLLEGA: “UNA FORMA DI DISCRIMINAZIONE CHE AVREBBE SPIEGAZIONE NELLA MENTALITÀ E NEGLI USI DI UNA CHIESETTA OSSESSIONATA DAL PECCATO. DISCRIMINATO PLATEALMENTE DALLA FOLLIA MORALISTA E DALLA SESSUOFOBIA CHE DEVASTA QUEL PAESE…”

Michele Serra per “la Repubblica”

Sicuramente ci sono scandali più lividi e sanguinosi - per esempio le guerre, per esempio la fame - ma per quel poco o tanto di bagaglio etico che mi sono faticosamente costruito, considero scandalose le dimissioni forzate del presidente della Cnn, Jeff Zucker, "colpevole" di una relazione extraconiugale, prolungata e consenziente, con una collega.

Un amore, insomma. Non è il primo né l'ultimo caso, negli Stati Uniti, in cui una relazione sessuale (non una violenza; non una molestia; non un abuso: una relazione sessuale tra adulti consenzienti) porta alla cancellazione di una carriera e all'umiliazione di una persona.

Beh, per chiunque creda nell'autodeterminazione, nella libera scelta, nel rispetto che si deve all'uso del proprio corpo e del proprio tempo, il moralismo americano contro il sesso fuori dal matrimonio è un'offesa grave.

Una forma di discriminazione che avrebbe spiegazione nella mentalità e negli usi di una chiesa o chiesetta ossessionata dal peccato. Non in quella che definiamo, un po' per pigrizia un po' per distrazione, "la prima democrazia del mondo".

La vigilanza attiva e a volte aggressiva che in America si dispiega sui diritti delle minoranze sessuali, sulla libera determinazione del proprio eros e della propria identità, dovrebbe includere, per essere più credibile e più completa, anche gli adulteri.

Discriminati platealmente dalla follia moralista e dalla sessuofobia che devasta quel Paese. È molto facile e molto giusto indignarsi per le oppressioni tribali e arcaiche in essere in molti Paesi islamici. Non è meno oppressiva, stupida, schiavizzante l'idea che le scelte sessuali e sentimentali siano una colpa, se contraddicono l'odio puritano per l'eros.

