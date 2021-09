3 set 2021 16:12

NON SOLO I DATORI DI LAVORO: ANCHE I GATTI ODIANO LO SMART WORKING - SECONDO I VETERINARI INGLESI I FELINI SONO STRESSATI DALLA CONTINUA PRESENZA IN CASA DI TUTTA LA FAMIGLIA, CHE LI STRESSA E LI FA AMMALARE - GLI ESPERTI: "SI TRATTA DI ANIMALI ABITUDINARI, CHE AMANO LA ROUTINE. QUALSIASI CAMBIAMENTO LI RENDE NERVOSI" - PER AIUTARLI A SOPPORTARE LA NOSTRA PRESENZA, BISOGNA...