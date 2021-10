14 ott 2021 19:57

NON SOLO LE OPINIONI: ORA I SOCIAL NASCONDONO ANCHE LE RICERCHE SCIENTIFICHE CONTRARIE AL POLITICAMENTE CORRETTO - IL BIOLOGO COLIN WRIGHT E' STATO CENSURATO SU INSTAGRAM PER AVER CONDIVISO I RISULTATI DI UNA RICERCA SCIENTIFICA SUI TRANSGENDER - SECONDO LO STUDIO CHI NASCE UOMO, ANCHE SE SI SOTTOPONE A TERAPIE ORMONALI, MANTIENE COMUNQUE UN VANTAGGIO FISICO RISPETTO ALLE DONNE IN ALCUNI SPORT - LA RICERCA ERA STATA REALIZZATA IN VISTA DELLE OLIMPIADI DI TOKYO PER VERIFICARE I CRITERI STABILITI DAL CIO...