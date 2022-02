NON SOLO PUTIN, A MANDARE IN TILT BIDEN CI PENSA ANCHE IL GURU TRAVESTITO - IL NUOVO CONSULENTE PER LO SMALTIMENTO DELLE SCORIE AMBIENTALI DI BIDEN IMPAZZA SUI SOCIAL E SUI GIORNALI SEMINUDO INTENTO A TENERE UOMINI AL GUINZAGLIO - L'UOMO HA AMMESSO DI FAR PARTE DELLA "COMUNITA' DEI CUCCIOLI", OMOSESSUALI A CUI PIACE SIMULARE UN RAPPORTO A DUE IMMAGINANDOLO COME SE AVVENISSE TRA UN CANE E UN PADRONE UMANO...

Gabriele Gambini per "la Verità"

Sam Brinton

Imbarazzo e polemiche dalle parti dell'amministrazione Biden. A innescare dibattiti sui social e su diversi organi di stampa americani, l'ultimo acquisto del Dipartimento dell'energia: si chiama Sam Brinton, è laureato al Massachussets institute of technology come esperto di scorie nucleari ed è stato assunto come addetto allo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti.

L'incaricato è un attivista queer (coloro che non si riconoscono in un preciso orientamento sessuale, ndr) e di recente è stato fotografato in pose non del tutto istituzionali. Il giornale The american conservative ha diffuso un'immagine di Brinton seminudo intento a tenere un uomo al guinzaglio.

Sam Brinton 6

Sul web poi, si può reperire facilmente un'altra foto che lo vede in gonna pailettata, cresta variopinta, trucco evidente, tacchi a spillo colorati con la fantasia della bandiera a stelle e strisce, mentre tiene al guinzaglio tre ragazzi in ginocchio, travestiti da cane.

Non è la prima volta che Brinton pubblica immagini di sé in situazioni analoghe e il giornale Metro Weekly ha riportato alcune sue dichiarazioni circa le sue passioni per le pratiche bdsm, ovvero sadomaso e feticiste. In particolar modo, Brinton ha ammesso di far parte della «comunità dei cuccioli», un insieme di persone d'orientamento prevalentemente omosessuale che traggono piacere nel simulare un rapporto a due immaginandolo come se avvenisse tra un cane e un padrone umano.

Sam Brinton 5

Uno dei due interpreta il ruolo di padrone, l'altro si immedesima in tutto e per tutto nel quattrozampe. «Il mio compagno di giochi Pup e io abbiamo quella che ritengo una delle connessioni idealmente perfette tra la nostra vita personale e quella perversa», ha dichiarato Brinton a Metro Weekly. «Entrambi abbiamo altri partner, dunque entriamo in questo spazio particolare e poi ne usciamo, conoscendo i confini di dove iniziano e finiscono le nostre relazioni particolari e non».

Sam Brinton 2

E ancora: «Una delle cose più difficili del giocare con queste pratiche è quando incontro persone che mi chiedono se mi piaccia il sesso con gli animali, oppure se io provenga da un contesto di particolare disagio o di traumi infantili».

Pare che in diverse occasioni Brinton abbia ostentato la sua passione per i giochi da feticista e per una sessualità il più possibile vissuta fuori dagli schemi consueti. La sua carriera all'interno dell'estabilishment ultraliberal americano è iniziata fin dai tempi dell'università e sembra non faccia mistero di far leva sul suo ruolo politico per influenzare l'opinione pubblica e portare avanti le sue convinzioni.

Sam Brinton 4 Sam Brinton 8 Sam Brinton 7 Sam Brinton 5 Sam Brinton 3