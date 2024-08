NON SONO BELLO, MA SPACCIO - A OSTIA UN 51ENNE PREGIUDICATO NASCONDEVA IN CASA UNA SERRA DOVE COLTIVAVA HASHISH E MARIJUANA. IL PUSHER SI ERA ATTREZZATO COMPRANDO DUE ASPIRATORI, LAMPADE PER FAR CRESCERE LE PIANTINE E BILANCE DI PRECISIONE - AVEVA ANCHE UN MANUALE CHE SPIEGAVA COME COLTIVARE LA DROGA – ALTRI DUE UOMINI SONO STATI ARRESTATI: UN 37ENNE VENDEVA SOSTANZE VICINO ALLA STAZIONE DI ROMA LIDO, A BORDO DI UN MONOPATTINO ELETTRICO...

Estratto dell’articolo di Moira Di Mario per “Il Messaggero – Cronaca di Roma”

SERRA DI MARIJUANA

Incastrato dal fiuto infallibile del cane antidroga Iago della squadra cinofila della polizia di Stato. È stato l'animale a indirizzare gli agenti del Decimo distretto lido nell'appartamento e nella cantina dove l'uomo, un italiano di 27 anni, nascondeva mezzo chilo di hashish. Da tempo i poliziotti di Ostia tenevano d'occhio il pusher che aveva clienti in diverse piazze di spaccio della Capitale e in particolare in quelle del mare di Roma.

Gli investigatori, dopo accurate indagini, erano riusciti a individuare la palazzina dove il 27enne viveva e lavorava. A identificare con precisione certosina la casa e la bottega dello spacciatore, è stato però il cane della squadra cinofila che, appena entrato nell'edificio, si è diretto immediatamente verso la cantina e subito dopo verso l'abitazione, al piano superiore rispetto allo scantinato.

SPACCIATORE CONTAVA SOLDI SUL TAVOLO

Gli agenti hanno suonato alla porta dell'appartamento, trovando solo la moglie e la figlia dell'uomo e recuperando le chiavi del seminterrato dove hanno invece scoperto e sequestrato mezzo chilo di hashish e 125 euro in banconote di diverso taglio. Per il pusher, che intanto era tornato a casa, sono scattate le manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Stesso destino è toccato ad altri due italiani. Ad arrestarli, in due diverse circostanze, sono stati ancora una volta i poliziotti del Decimo distretto Lido. A finire in manette un italiano di 51 anni, con alle spalle qualche guaio con la giustizia, bloccato dagli agenti appena varcato il portone di casa.

cocaina 2

Ad insospettire gli investigatori, che gli stavano dietro già da qualche giorno, è stato il comportamento nervoso del pusher. L'uomo ha consegnato spontaneamente, poche quantità di hashish di cui era in possesso, sperando di accontentare i poliziotti che invece hanno voluto controllare anche l'appartamento dell'uomo. Durante la perquisizione in casa, gli agenti hanno scoperto una vera e propria coltivazione di hashish e marijuana con tutte le attrezzature per facilitare la crescita delle piante.

HASHISH

Trovati e sequestrati due aspiratori, altrettante lampade da serra e bilance, un coltello a serramanico con sopra ancora evidenti tracce di droga, il materiale per il confezionamento sottovuoto e un manuale che spiegava nei minimi particolari come coltivare e prendersi cura delle piante di marijuana. Sempre in casa gli investigatori hanno scoperto e sequestrato tre grammi di hashish, 102 di inflorescenze vegetali essiccate di marijuana e oltre tre chili di foglie di piante di marijuana.

HASHISH DROGA NELLE SCARPE

Infine, ad Acilia, alle spalle della stazione Roma Lido, i poliziotti di Ostia hanno arrestato per spaccio un italiano di 37 anni. L'uomo è stato notato mentre a bordo di un monopattino elettrico gironzolava vicino allo scalo ferroviario. Il comportamento ha insospettito gli agenti che si sono avvicinati per un normale controllo, mentre il 37enne si è subito innervosito e ha tentato di disfarsi di due pacchetti contenenti una polvere bianca. Immediatamente bloccato i poliziotti lo hanno perquisito, trovandogli in tasca un cellulare con cui il pusher riceveva messaggi dai suoi clienti con gli ordini delle dosi di cocaina da acquistare. […]