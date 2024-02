NON SONO SOLO CANZONETTE – POLEMICHE IN VISTA PER GLI ORGANIZZATORI DELL’EUROVISION CHE HANNO MESSO NEL MIRINO EDEN GOLAN, LA CANTANTE CHE RAPPRESENTERÀ ISRAELE ALL’EVENTO: IL TESTO DELLA SUA CANZONE, “PIOGGIA D’OTTOBRE”, FA RIFERIMENTO AL MASSACRO COMPIUTO DA HAMAS, MA IL REGOLAMENTO DELL’EUROVISION VIETA GLI ARGOMENTI POLITICI – ISRAELE NON HA ALCUNA INTENZIONE DI FARE UN PASSO INDIETRO SUL TESTO E IL MINISTRO DELLA CULTURA MIKI ZOHAR HA BOLLATO LA POSSIBILITÀ DI UNA SQUALIFICA COME “SCANDALOSA”…

«LA CANZONE È POLITICA» L'EUROVISION PRONTO A ESCLUDERE ISRAELE

Estratto dell'articolo di D.F. per il "Corriere della Sera"

«La vita non è un gioco per codardi / Mentre il tempo passa / Ogni giorno / sto perdendo la testa». Gli ultimi versi sono sussurrati più che cantati, in inglese perché gli spettatori internazionali possano capirli. Eden Golan è stata scelta per rappresentare Israele all’Eurovision e il titolo non lascia dubbi su quali eventi la ballata voglia evocare: Pioggia d’ottobre . Anche se quel giorno, il 7, il cielo era azzurro fin dall’alba, quando i terroristi di Hamas hanno assaltato i villaggi israeliani nel sud del Paese, attorno alla Striscia di Gaza, e hanno massacrato 1.200 persone.

Il regolamento del festival musicale vieta riferimenti politici. Kan , la rete pubblica, sta discutendo con gli organizzatori e — rivelano i giornali locali — non sarebbe disposta a far modificare le parole o a presentare un altro brano. «La squalifica sarebbe una decisione scandalosa. Il testo esprime i nostri sentimenti in questo momento e non è politica» commenta Miki Zohar, ministro della Cultura. Golan dovrebbe cantare la parte finale in ebraico: ««Non resta più aria per respirare / Nessun posto, nessun me giorno dopo giorno / Erano tutti bravi bambini, ognuno di loro».

L’European Broadcasting Union si è opposta alle richieste di boicottaggio contro lo Stato ebraico, gli attivisti chiedevano che il Paese venisse escluso per la guerra contro i fondamentalisti a Gaza, dove i palestinesi uccisi hanno superato i 29 mila. In passato […] ha lasciato la Russia fuori dall’edizione del 2022 […] L’ente […] non ha comunque permesso al presidente Volodymyr Zelensky di rivolgersi via grande schermo al pubblico globale.

[…] Delle parole ce n’è una ripetuta — «fiori» — che potrebbe essere la più identificabile con un messaggio legato alla guerra che va avanti da 139 giorni, eppure difficile da interpretare per gli stranieri: così gli israeliani chiamano i soldati caduti in battaglia .

EUROVISION 2024, ISRAELE DIFENDE LA CANZONE OCTOBER RAIN

TV KAN PUBBLICA IL TESTO SUL SITO. 'DIALOGO CON EBU PROSEGUE'.

(ANSA) - Israele non intende per ora fare retromarcia sulla canzone 'October Rain' che la cantante Eden Golan progetta di eseguire a maggio all' 'Eurovision Song Contest' di Malmo, Svezia. Lo ha ribadito oggi la emittente pubblica Kan dopo aver appreso che l' 'European Broadcasting Union' (Ebu) sta esaminando il testo per verificare se esso non abbia alcun contenuto politico.

''Il nostro dialogo con l'Ebu prosegue'' ha fatto sapere Kan, aggiungendo comunque che quella canzone non sara' cambiata. Se tuttavia essa non fosse approvata, e' stato fatto notare, Israele non potrebbe partecipare all'Eurovision. Nella vicenda e' intanto intervenuto il ministro della cultura Micky Zohar facendo presente all'Ebu che la canzone ''non e' politica e non parla della guerra ne' del conflitto''.

Esprime piuttosto sentimenti diffusi nel popolo israeliano, fra cui il desiderio di rinnovamento ''in una situazione fragile di perdite e distruzione''. Di fronte alle polemiche, oggi Kan ha intanto divulgato nel suo sito il testo completo di 'October Rain'. E' quasi tutto in inglese, con una chiusura in ebraico: 'Non mi resta aria per respirare. Non c'e' piu' posto. Non c'e' un 'me' di giorno in giorno. Tutti sono bambini buoni, uno per uno'.

