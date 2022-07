1 lug 2022 17:24

NON SONO SOLO I GIOVANI A NON VOLER FARE PIÙ UN CAZZO - ANDREW FORMICA, AMMINISTRATORE DELEGATO DEL FONDO D'INVESTIMENTI DA 68 MILIARDI DI DOLLARI "JUPITER FUND MANAGEMENT" HA DECISO DI MOLLARE TUTTO PER TORNARSENE IN AUSTRALIA: "VOGLIO SEDERMI IN SPIAGGIA E NON FARE NULLA" - IL MANAGER 51ENNE RINUNCIA A UNO STIPENDIO CHE IN SOLI TRE ANNI HA SUPERATO QUOTA 5 MILIONI DI EURO...