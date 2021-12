NON UNO STINCO DI SANNA – LA PREMIER FINLANDESE SANNA MARIN È FINITA NELLA BUFERA DOPO ESSERE STATA BECCATA IN DISCOTECA PUR SAPENDO DI ESSERE ENTRATA IN CONTATTO CON UN POSITIVO AL COVID – IL PRIMO MINISTRO SI È DIFESO DICENDO CHE NON AVREBBE RICEVUTO IL MESSAGGIO DEI SERVIZI SANITARI E DELLA POLIZIA DI SICUREZZA CHE LE DICEVA DI EVITARE I CONTATTI SOCIALI PERCHÉ AVEVA LASCIATO IL TELEFONO A CASA…

sanna marin 3

La premier della Finlandia Sanna Marin ha scatenato le polemiche dopo essere andata in discoteca pur sapendo di essere entrata in contatto con un positivo al Covid. E' accaduto sabato, quando la giovane leader socialdemocratica si è recata a una festa in un locale di Helsinki poco dopo l'annuncio che il ministro degli Esteri, Pekka Haavisto, con cui Marin è in contatto quotidiano, aveva contratto il virus. Dopo le critiche, la premier si è scusata sui social: "Avrei dovuto valutare meglio la situazione. Mi dispiace non averlo fatto".

sanna marin beccata in discoteca

Il caso dell'sms - Tuttavia, prima di scusarsi, la premier si era difesa affermando che, inizialmente, le era stato detto di non dover stare in isolamento avendo ricevuto due dosi di vaccino ma che avrebbe poi ricevuto un messaggio dei servizi sanitari e della polizia di sicurezza che le diceva di evitare comunque i contatti sociali. Sms di cui non si sarebbe accorta perché aveva lasciato a casa il cellulare di servizio.

sanna marin beccata in discoteca

Secondo quanto riporta la Bbc, quando il giorno dopo si è accorta del messaggio, la premier ha fatto immediatamente un tampone ed è risultata negativa. Secondo le linee guida Covid finlandesi, chiunque abbia una doppia dose di vaccino non ha bisogno di isolarsi se entra in contatto con un caso positivo.

Tuttavia, secondo il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, linee guida separate per ministri e dipendenti del governo raccomandano anche di limitare i contatti sociali subito dopo il contatto. Parlando con i giornalisti, Marin ha affermato che non le era stata fornita questa guida. Ha detto di essersi assunta la responsabilità personale per la mancanza di informazioni e si è nuovamente scusata per le sue azioni.

sanna marin 5

I politici dell'opposizione hanno detto che Marin avrebbe dovuto dare il buon esempio isolandosi volontariamente, invece di andare in discoteca. "E' stata irresponsabile", ha detto Mia Laiho, deputata del National Coalition Party

