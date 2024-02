NON UNO STINCO DI SANTONE – GIOVANNI BARRECA, IL FANATICO RELIGIOSO CHE HA UCCISO MOGLIE E DUE FIGLI AD ALTAVILLA MILICIA, CITAVA SPESSO SULLA SUA PAGINA FACEBOOK ROBERTO AMATULLI, PARRUCCHIERE BARESE E AUTO PROCLAMATO PASTORE EVANGELICO, GUARITORE ED ESORCISTA CHE AFFERMAVA DI POTER SCACCIARE IL DEMONIO – IL PARA-GURU, ATTIVISSIMO SUI SOCIAL, ERA FINITO AL CENTRO DI UN’INCHIESTA DE "LE IENE" DOPO CHE ALCUNI SUOI EX FEDELI AVEVANO RACCONTATO DELLA SETTA MESSA IN PIEDI DALL'UOMO IN CUI CONSIGLIAVA AI SEGUACI DI ABBANDONARE LA PROPRIA FAMIGLIA IN NOME DI DIO…

Estratto dell’articolo di Vincenzo Esposito per www.corriere.it

Giovanni Barreca, il muratore che ha ucciso moglie e due figli ad Altavilla Milicia, era un vero e proprio fanatico religioso e citava spesso nel suo profilo FB Roberto Amatulli, parrucchiere barese auto proclamatosi pastore evangelico, guaritore ed esorcista che affermava di essere in grado di scacciare il demonio. Amatulli, che diceva di poter curare malattie gravi e invitava i fedeli-pazienti a non ricorrere ai medici, è stato coinvolto tempo fa in una inchiesta de Le Iene. Barreca era un fedele della Chiesa Evangelica, che in provincia di Palermo ha diverse comunità religiose le quali, assicura il sindaco di Altavilla Pino Virga, «vivono con sobrietà e senza eccessi il loro culto».

Roberto Amatulli è stato a lungo un parrucchiere di Bari, prima di dedicarsi alla sua nuova vita da pastore evangelico. Dopo la sua «conversione», che è avvenuta durante il Covid, Amatulli ha incominciato a girare per il Sud Italia (partito dalla Puglia ha toccato spesso la Calabria e più volte la Sicilia, soprattutto Palermo) per celebrare alcuni eventi di evangelizzazione e anche delle particolari cerimonie di battesimo, svolte in piscina o in mare. Ma Amatulli si cimenta pure in pratiche di «guarigione» da malattie molto gravi, come il tumore (invitando anche a non seguire le terapie prescritte dai medici) e in particolari «esorcismi» per scacciare il demonio da chi ritiene di essere impossessato attraverso il «fuoco di Dio».

Amatulli, è stato anche protagonista, nell’ottobre dello scorso anno, di una inchiesta de «Le Iene» è molto attivo online, soprattutto Facebook e Tik Tok, piattaforme su cui pubblica foto e video dei suoi momenti di preghiera, di proselitismo e di «esorcismo», oltre che di benedizioni nei confronti di suoi seguaci o nuovi adepti. Le Iene appurarono che alcune persone si sarebbero allontanate dalla famiglia dopo essere entrate in contatto con Amatulli.

Molti ex fedeli di Amatulli, si sono rivolti a "Le Iene" per raccontare le storie che li legano al pastore. Altri, invece, lamentano di aver visto la propria famiglia distrutta dal pastore: Roberto Amatulli, infatti, secondo le testimonianze poi trasmesse dalle Iene, avrebbe messo in piedi una vera e propria setta in cui consiglia ad alcuni dei suoi fedelissimi di abbandonare la propria famiglia in nome di Dio. […]

Per questo, il programma di Italia 1 ha provato a incontrarlo a Pistoia. Amatulli, infatti, si era trasferito in Toscana per continuare la sua presunta missione di evangelizzazione facendosi ospitare in un campo rom. Alla vista delle telecamere, però, la sua reazione è stata poco cristiana, anzi. A Veronica Ruggieri e alla sua troupe sono state lanciati una scopa e altri oggetti nel tentativo di allontanarli.

