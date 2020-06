25 giu 2020 16:30

NON TE DIGOS DUE VOLTE – NON BASTANO LE SCUSE AI SETTE FIGLI DI PAPÀ DI UDINE FINITI NELLA BUFERA PER LE LA PRENOTAZIONE AL RISTORANTE CON IL NOME “CENTRO STUPRI”, LE MAGLIETTE CON LO STESSO SLOGAN E I MESSAGGI D’ODIO SUI SOCIAL CONTRO CHI CONTESTAVA LA CAZZATA: LA DIGOS HA AVVIATO UN'INDAGINE NEI LORO CONFRONTI. LE IPOTESI DI REATO SONO ISTIGAZIONE A DELINQUERE E INCITAMENTO ALL'ODIO RAZZIALE…