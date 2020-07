28 lug 2020 15:55

NON TI CONOSCO, MASCHERINA! – MASSIMILIANO PARENTE: “TI DICONO CHE SESSUALITÀ DEVI AVERE PER ESSERE UN VERO ITALIANO, TI DICONO COSA DEVI MANGIARE PER ESSERE UN VERO ITALIANO, TI DICONO PERFINO COME NON PUOI PORRE FINE ALLA TUA VITA PER ESSERE UN VERO ITALIANO. MA LA MASCHERINA NO, QUELLA È UN ATTENTATO AI DIRITTI CIVILI DI UN VERO ITALIANO. PERCHÉ UN VERO ITALIANO DEVE ESSERE UN COGLIONE FINO IN FONDO….”