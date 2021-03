NON UNA TI MENO - C'ERA BISOGNO DI AMMANETTARE E PESTARE LE PARTECIPANTI ALLA VEGLIA PACIFICA DI LONDRA IN MEMORIA DI SARAH EVERARD, LA 33ENNE RAPITA E UCCISA DA UN AGENTE FUORI SERVIZIO? LA POLIZIA INGLESE È NEL CAOS, CON CENTINAIA DI MANIFESTANTI FURIBONDE FUORI DA SCOTLAND YARD - L'ACCUSATO, WAYNE COUZENS, È COMPARSO PER LA PRIMA VOLTA IN TRIBUNALE CON UNA FERITA ALLA TESTA E...

Cristina Marconi per "Il Messaggero"

sarah everard

C'era bisogno di ammanettare e fermare con violenza i partecipanti alla veglia pacifica in memoria di Sarah Everard a Clapham Common, il parco accanto al quale è passata nella sua ultima passeggiata prima di essere rapita e uccisa da un poliziotto fuori servizio a inizio marzo?

Dame Cressida Dick, primo capo donna della Metropolitan Police, ritiene che gli agenti abbiano agito in modo giusto per via delle norme anti-Covid e ha respinto i numerosi appelli a dimettersi, ma le immagini violente della manifestazione di sabato sera sono un pugno nello stomaco per tutte le persone, soprattutto donne, che sono andate a porgere un fiore, ad accendere una candela o a fare un discorso ad alta voce per la giovane concittadina morta.

cressida dick sadiq khan

L'INCHIESTA

E sia la ministra dell'Interno Priti Patel che il sindaco di Londra Sadiq Khan hanno chiesto di vederci chiaro nella gestione di un evento che non aveva motivo di trasformarsi in caos, anche se Patel, che ha definito le immagini disturbanti, avrebbe confermato la sua fiducia a Dame Cressida.

cressida dick 1

«Come sapete, sono la prima donna capo della Met, e forse sono ancora più sconvolta (per la sorte di Sarah, ndr) per via di questo», ha spiegato Dick, aggiungendo: «Quello che è successo mi rende più determinata, e non meno, a guidare la mia organizzazione». Sadiq Khan si è detto «non soddisfatto dalle spiegazioni ricevute».

la polizia arresta le manifestanti

Con centinaia di manifestanti furibonde fuori da Scotland Yard, Dick ha spiegato di essere determinata a rendere le strade di Londra più sicure, ma le attiviste contro la violenza domestica sono determinate a non accettare nulla che somigli alle soluzioni del passato e soprattutto parta da una colpevolizzazione della vittima.

anche kate middleton alla veglia

Alla veglia, la principale di quelle che si sono tenute pacificamente in molti luoghi della città e del paese, è comparsa anche Kate Middleton, giunta in forma privata a deporre un mazzo di fiori gialli per la Everard e tra i pochissimi senza mascherina. Kensington Palace ha fatto sapere che la duchessa ha voluto essere presente anche «perché ricorda cosa si prova a camminare sole nella notte a Londra», riferendosi ai tempi precedenti al fidanzamento con William.

patsy stevenson in arresto

A Clapham Common, a sud di Londra, c'erano circa 1500 persone, in una giornata in cui ci sono stati molti assembramenti in una Londra ancora ufficialmente in lockdown e dove ad esempio i banchi di Camden Market erano tutti aperti e decisamente molto affollati senza che nessuno dicesse niente.

agenti di scotland yard fermano la manifestante patsy stevenson

«Cosa dobbiamo fare ora? Una manifestazione più grande!» ha commentato Patsy Stevenson, studentessa di Fisica al Royal Holloway diventata, con la sua chioma rosso fiammeggiante tenuta al suolo da un poliziotto, il simbolo di un movimento che chiede che dal dolore e dalla rabbia per l'omicidio di Sarah emerga un cambiamento concreto e che ieri si è nuovamente riunito davanti al Parlamento. Patsy ha raccontato di essersi ritrovata circondata da dieci agenti sebbene sia esile e piccola di statura e di aver dovuto pagare 200 sterline di multa.

il poliziotto wayne couzens

METODI BRUTALI

Esempio dei metodi brutali usati per disperdere la manifestazione le immagini mostrano donne ammanettate, strattonate mentre venivano gridati slogan come «arrestate i vostri!» e «vergogna!», una sanguinante dopo essersi presa una gomitata in faccia organizzata inizialmente da un movimento che si chiama Reclaim our streets, ossia Riprendiamoci le strade, che però dopo che alla veglia non era stata data l'autorizzazione aveva chiesto ufficialmente di trasformare la protesta in un evento virtuale e di accendere una candela davanti alla porta di casa alle 9,30 di sera, come avvenuto anche a Downing Street.

un disegno di wayne couzens in tribunale

La compagna del premier Boris Johnson, Carrie Symonds, è anche lei particolarmente sensibile al tema, essendo stata vittima in passato di un tassista londinese, John Worboys, che negli anni ha drogato e abusato di un numero impressionante di donne - 12 confermate, ma si pensa siano almeno un centinaio prima di essere fermato.

disegno di wayne couzens in tribunale

Intanto ieri mattina l'agente accusato dell'omicidio della trentatreenne Sarah, Wayne Couzens, è comparso per la prima volta in tribunale, con una tuta grigia e una ferita sulla fronte che si sarebbe procurato da solo in cella. Mentre il giudice gli leggeva le accuse di rapimento e omicidio, l'uomo ha guardato il soffitto e a un certo punto avrebbe sbadigliato. Il processo inizia il 16 marzo.

