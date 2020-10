NON TI RICONOSCO MASCHERINA! – SE PENSATE DI AVERLE VISTE TUTTE DURANTE ‘STA PANDEMIA, DATE UN’OCCHIATA AL VIDEO DI QUESTA SARTORIA CHE SI È INVENTATA LA CRAVATTA/MASCHERINA: IL COSIDDETTO “CODINO”, LA PARTE FINALE DELLA CRAVATTA, CHE SI INSERISCE NEL PASSANTE, SI TRASFORMA IN UNA MASCHERINA CON TANTO DI ELASTICI PER FERMARLA DIETRO LE ORECCHIE… - VIDEO

Da "www.leggo.it"

cravatta diventa mascherina 7

La creatività e lo stile italiano. Un'accoppiata vincente, quasi imbattibile. E dal frutto di questa accoppiata vincente, alcune sartorie italiane, tra cui la Giannetti Camiceria Artigianale Italiana dalla cui pagina facebook è tratto il video, hanno inventato una cravatta con doppia finalità.

cravatta diventa mascherina 2

Da una parte una bellissima cravatta di sartoria italiana, dall'altra - all'occorrenza - una mascherina perfetta con cui andare in giro senza paura di incorrere in multe. Insomma, avete dimenticato la mascherina a casa? Non avete voglia di tornare indietro e riprenderla?

Questo tipo di cravatta è fatta proprio per voi: infatti il cosiddetto "codino", la parte sottile finale della cravatta che si inserisce nel passante, si trasforma con un solo movimento, allargando i due lembi del codino, in una mascherina con tanto di elastici per fermarla dietro le orecchie.

cravatta diventa mascherina 3

Bella, elegante, diversa da quelle chirurgiche o dalle sicurissime Fp2, la mascherina che deriva dalla cravatta può diventare il nuovo Must del manager rampante o dell'uomo che ama vestire sempre elegante.

cravatta diventa mascherina 6

E magari aiuta a vendere qualche cravatta in più che, di questi tempi, non è un male per nessuno.

cravatta diventa mascherina 1 cravatta diventa mascherina 5