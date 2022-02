10 feb 2022 07:40

NON TUTTI I “NO-MASK” VENGONO PER ROMPERE IL CAZZO - UNA COMMERCIANTE DI CREMONA, SORDA DA 38 ANNI, È COSTRETTA A CHIUDERE IL SUO NEGOZIO PER COLPA DELLE MASCHERINE! – LA DONNA HA RIVELATO CHE A CAUSA DELLE PROTEZIONI FACCIALI NON È PIÙ IN GRADO DI LEGGERE IL LABIALE DEI CLIENTI, RENDENDOLE IMPOSSIBILE IL LAVORO – “RICORDO BENE IL GIORNO IN CUI UNA SIGNORA, ALLA QUALE ERA STATO EVIDENZIATO IL PROBLEMA DELLA MIA SORDITÀ, OLTRE A NON ABBASSARE LA MASCHERINA MI AVEVA DATO DELLA TONTA…”