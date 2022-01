12 gen 2022 08:50

NON TUTTI I TOPI VENGONO PER NUOCERE - E' MORTO A 8 ANNI MAGAWA, TOPO MARSUPIO GIGANTE ADDESTRATO PER RILEVARE LE MINE ANTIUOMO - GRAZIE AL SUO OLFATTO, IN GRADO DI FIUTARE ESPLOSIVI 96 VOLTE PIU' VELOCEMENTE DELLE APPARECCHIATURE MODERNE, "HA CONSENTITO ALLE COMUNITA' IN CAMBOGIA DI VIVERE, LAVORARE E GIOCARE, SENZA PAURA DI PERDERE LA VITA", TANTO DA ESSERE INSIGNITO DI UN'ALTISSIMA ONORIFICENZA... - VIDEO