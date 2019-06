3 giu 2019 16:40

NON È TUTTO OREO QUELLO CHE LUCCICA – IN SPAGNA UNO YOUTUBER PENSA DI FARE IL SIMPATICO E OFFRE A UN SENZATETTO UNA CONFEZIONE DI BISCOTTI OREO, CON IL DENTIFRICIO AL POSTO DELLA CREMA AL LATTE – UNO SCHERZETTO CHE GLI È COSTATO CARO: 15 MESI DI CARCERE, DIVIETO DI UTILIZZARE LA PIATTAFORMA CON CUI LAVORA PER ALMENO 5 ANNI E UN RISARCIMENTO PER DANNI MORALI AL CLOCHARD PER… – VIDEO