M.D.R. per "il Messaggero"

PITBULL

Metteva a segno rapine servendosi del suo cane. L'aveva addestrato a ringhiare e a mostrare i denti, una specie di arma impropria con la quale lei raggiungeva il suo scopo: terrorizzare le vittime e riuscire a fuggire con il malloppo. L'ultimo colpo, la donna, 45 anni, romana con qualche precedente, l'ha messo a segno l'altra sera, verso le 20, in un locale a Boccea. Ha colpito all'interno del ristorante Roadhouse, all'Aurelio. Una rapina davvero senza scrupoli. Mentre teneva al guinzaglio il suo pit bull è riuscita a rubare una cassetta di plastica che conteneva le offerte dei clienti per la cura della sclerosi multipla.

IL COLPO Con un movimento molto veloce ha preso la cassetta che conteneva circa 100 euro e l'ha messa nella borsa. La rapinatrice pensava di averla fatta franca. Ma una commessa si è accorta di quello che stava accadendo e ha inseguito la ladra che si è trasformata subito in vera rapinatrice, aizzando il cane contro l'impiegata. La commessa non si è data per vinta ed ha chiamato la polizia.

pitbull 2

Sul posto sono accorse due volanti che l'hanno rintracciata in un locale di via del Quartaccio. In casa gli agenti hanno trovato la prova regina della rapina al ristorante all'Aurelio, la cassetta con le offerte per la sclerosi multipla e sono scattate le manette con l'accusa di rapina. La donna è stata portata al commissariato Aurelio. Ora si è aperta una gara di solidarietà nei confronti del pit bull della rapinatrice che i poliziotti sono stati costretti ad affidarlo nel canile della Muratella.