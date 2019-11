LA NOTIZIA DELLA MORTE DI TAPIE È PIUTTOSTO ESAGERATA. INFATTI ERA FALSA – FIGURACCIA DI "LE MONDE" CHE PER UN ERRORE TECNICO HA PUBBLICATO IL COCCODRILLO DELL’ATTORE, EX MINISTRO DI MITTERRAND – SUCCEDE SPESSO, MA STAVOLTA L’INCIDENTE È PIÙ GRAVE PERCHÉ È MOLTO MALATO E SOFFRE DI DUE…

Vittorio Sabadin per www.lastampa.it

Tra le notizie più lette nel sito di Le Monde ce n’era una intitolata solamente «Ai lettori». In sei righe, il giornale francese si scusava per un incidente accaduto poche ore prima: la pubblicazione dell’annuncio della morte di Bernard Tapie e del necrologio che era stato da tempo preparato per lui.

Poiché Tapie è vivo, ci sarebbe solo da sorridere: sono cose già capitate in passato per personaggi anche più famosi. Ma stavolta l’incidente è un po’ più grave: Tapie è infatti molto malato e soffre di due forme di cancro dalle quali è difficile guarire.

Le Monde ha spiegato che, a causa di un problema tecnico, alcuni articoli presenti negli archivi del giornale sono stati pubblicati online per pochi minuti, e subito rimossi. La prova dell’involontarietà della pubblicazione starebbe nelle «XXXX» messe al posto della data del decesso. L’articolo, intitolato «La morte di Bernard Tapie, l’uomo dalle mille vite», è stato scritto dai giornalisti Gérard Davet e Fabrice Lhomme e spazia sulle molte discusse avventure di Tapie: parlamentare socialista; ministro di Mitterrand; presidente dell’Olympique Marsiglia, con il quale vinse quattro scudetti consecutivi e una Champions; attore di cinema e di teatro; ospite delle patrie galere per corruzione e appropriazione indebita ai tempi del Marsiglia, e per frode fiscale in altre vicende.

Franz-Olivier Giesbert, ex direttore di Le Point ha telefonato a Tapie dopo la pubblicazione dell’articolo, e lo ha trovato di ottimo umore: «L’annuncio della mia morte da parte di Le Monde – ha commentato – è, come diceva Mark Twain, piuttosto esagerato». Lo scrittore americano era stato dato per morto dall’Associated Press e aveva inviato una rettifica piena di sarcasmo che da allora è regolarmente citata ogni volta che si dà per morto qualcuno ancora in vita. E’ accaduto a tanti personaggi famosi, e negli ultimi anni Internet ha aumentato a dismisura gli annunci di decessi che poi si rivelano infondati.

Ma almeno un vantaggio c’è. Tapie avrà sicuramente molte cose da rettificare a proposito delle sue “mille vite” così come sono state ricostruite da Le Monde. E poter mettere mano al proprio necrologio è un lusso concesso a pochissime persone.

