NOTIZIE DA NON CREDERE: LA COREA DEL NORD (DOTATA DI ARMI NUCLEARI) DA GIOVEDÌ HA ASSUNTO LA PRESIDENZA DEL FORUM SUL DISARMO PIÙ IMPORTANTE AL MONDO! OVVIAMENTE CI SONO STATE PROTESTE E IMBARAZZO GENERALE. ANCHE PERCHÉ L’AMBASCIATORE HAN TAE-SONG HA SUBITO INIZIATO A USARE IL PALCO DELLA CONFERENZA PER FARE PROPAGANDA SUI TEST MISSILISTICI: “ABBIAMO IL DIRITTO DI DIFENDERCI DALLE “MINACCE” STATUNITENSI”

Dagotraduzione da the Guardian

lancio missili corea del nord

La Corea del Nord non è andata per il sottile giovedì scorso quando ha preso il timone della Conferenza sul disarmo.

"Il mio paese è ancora in guerra con gli Stati Uniti", ha dichiarato l'ambasciatore di Pyongyang, Han Tae-Song.

Circa 50 paesi hanno espresso la loro indignazione per il fatto che la Corea del Nord dotata di armi nucleari, abbia il compito di presiedere il forum multilaterale sul disarmo più importante al mondo per le prossime tre settimane.

Giovedì la Corea del Nord ha assunto la presidenza di turno, tra i 65 membri, della Conferenza sul disarmo con sede a Ginevra secondo una pratica vecchia di decenni dell'organismo, che segue l'ordine alfabetico dei nomi dei paesi in inglese.

Dunque una presidenza di natura automatica, che non ha impedito però a dozzine di organizzazioni non governative di esortare i rappresentanti degli altri paesi a uscire dalla sala in segno di protesta.

Non c'è stata un'uscita drammatica, ma molte nazioni hanno deciso di inviare solo diplomatici di livello inferiore, mentre Stati Uniti, UE, Gran Bretagna, Australia e Corea del Sud, tra gli altri, hanno colto l'occasione per rinfacciare a Pyongyang i numerosi test di missili balistici e per la temuta preparazione per un nuovo test nucleare, il primo dal 2017.

"Rimaniamo gravemente preoccupati per le azioni sconsiderate della Repubblica Democratica Popolare di Corea che continuano a minare seriamente il valore stesso della Conferenza sul disarmo", ha affermato l'ambasciatrice australiana, Amanda Gorely, parlando a nome del gruppo degli altri paesi.

La decisione di rimanere nella stanza non deve in alcun modo essere interpretata come "tacito consenso" alle violazioni del diritto internazionale da parte della Corea del Nord, ha affermato.

L'ambasciatore di Pyongyang, che ha aperto la riunione di giovedì, tenutasi eccezionalmente nella caratteristica camera delle Nazioni Unite per i diritti umani a Ginevra, ha semplicemente risposto: "Il presidente prende atto della sua dichiarazione".

A Washington, il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha affermato che il ruolo della Corea del Nord ha messo in dubbio l'utilità dell'organismo.

La Corea del Nord, uno dei paesi più militarizzati al mondo, ha effettuato numerosi test missilistici dall'inizio dell'anno.

Gli Stati Uniti e la Corea del Sud affermano che ha lanciato tre missili, incluso forse il suo più grande missile balistico intercontinentale, poche ore dopo che Joe Biden aveva chiuso una visita nella regione alla fine del mese scorso.

Gli Stati Uniti e altri hanno avvertito che Pyongyang sta preparando il suo primo test nucleare da cinque anni.

Nella dichiarazione congiunta di giovedì, Gorely ha quindi esortato la Corea del Nord a “osservare una moratoria sui test nucleari”.

Dopo aver ripetutamente “preso atto” come presidente delle critiche, l'ambasciatore nordcoreano ha parlato in veste nazionale per insistere sul diritto della Corea del Nord di difendersi dalle “minacce” statunitensi.

missili della corea del nord

Pyongyang, ha sottolineato, è rimasta ufficialmente in guerra con gli Stati Uniti dal cessate il fuoco del 1953 che ha posto fine al combattimento e ha diviso la penisola coreana.

“Nessun Paese ha il diritto di criticare o interferire nella politica di difesa nazionale” della Corea del Nord, ha affermato.

La Conferenza sul disarmo, che non è un organismo delle Nazioni Unite ma si riunisce presso la sua sede a Ginevra, è un forum multilaterale sul disarmo che tiene tre sessioni all'anno. Negozia accordi sul controllo degli armamenti e sul disarmo e si concentra sulla cessazione della corsa agli armamenti nucleari.

KIM JONG UN E I MISSILI COREANI