Estratto dell’articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

Il palazzo con le insegne verdi al numero 3 di Ulitsa Borovaya, zona residenziale a Nord Est di Mosca, […] è a undici chilometri dal ministero della Difesa, ma secondo gli Stati Uniti è il vero quartier generale degli 007 russi. Perché la sede di RT, ex Russia Today, la televisione finanziata dal Cremlino, è considerata il centro operativo segreto dell’intelligence e della difesa.

Non solo punta a destabilizzare le campagne elettorali in altri Paesi, attraverso la diffusione online di notizie false e propaganda, ma […] raccoglie fondi che, sotto copertura, servono ad acquistare nel mondo, incluso in Cina, materiale leggero da guerra fucili di precisione, visori notturni, giubbotti antiproiettili, droni e radio - da inviare ai soldati russi in Ucraina. Il dipartimento di Stato americano ha annunciato nuove sanzioni nei confronti della tv russa, che trasmette notiziari anche in Usa, Sudamerica, Europa e Africa, in inglese, francese, tedesco, portoghese, serbo, spagnolo e arabo.

Il segretario di Stato Antony Blinken l’ha definita elemento chiave nella macchina da guerra del presidente Vladimir Putin. […] Nella primavera del 2023 il governo russo ha creato una cellula all’interno dell’emittente con l’obiettivo di portare avanti operazioni di cyberspionaggio.

Due mesi fa il Pentagono e l’Fbi hanno accusato i vertici della tv di lavorare con i Servizi russi per creare centinaia di account falsi su X, con l’obiettivo di influenzare in alcuni Paesi, tra cui Stati Uniti, Francia, Argentina e Moldavia, le elezioni. La piattaforma X ha dovuto cancellare un migliaio di account. La settimana scorsa l’Fbi ha sequestrato decine di siti gestiti dal Cremlino, che puntava sull’aiuto di inluencer americani di destra per sostenere la campagna di Donald Trump.

Due dipendenti di RT sono stati incriminati per aver finanziato con quasi dieci milioni di dollari una compagnia del Tennessee, Tenet Media, incaricata di produrre contenuti digitali. […] La direttrice dell’emittente, Margarita Simonyan, sanzionata assieme ai due vice, ha risposto su Telegram alle accuse di finanziare i militari, usando un tono di sfida: «Lo stiamo facendo apertamente, idioti».

[…] Ma le accuse mosse da Washington, assieme a Canada e Gran Bretagna, non riguardano l’invio di soldi ai soldati al fronte, ma l’aver realizzato piattaforme per raccogliere donazioni in realtà utilizzate per acquistare materiale da guerra e aggirare l’embargo. Secondo l’agenzia Ap non sono state trovate prove delle connessioni dirette ma uno dei vice di Simonyan, Anton Anisimov, è considerato un contatto diretto con i servizi segreti eredi del Kgb.

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha detto che le sanzioni verso RT non erano necessarie perché sono state già prese in passato. […] Quelle annunciate venerdì da Blinken puntano a congelare tutte le transazioni in dollari legate a RT. […]

2. DALL'ARGENTINA ALLA MOLDAVIA LA RETE DELLA PROPAGANDA RUSSA NEL MIRINO DI WASHINGTON

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per "la Stampa"

Russia Today, il network globale russo, non agisce solo come una televisione controllata da uno Stato, ma è un braccio operativo dell'intelligence di Mosca - con tanto di unità cyber attive all'interno - e promuove operazioni sotto copertura per influenzare le elezioni, incitare alla violenza e diffondere fake news e propaganda russa non solo negli Stati Uniti ma in moltissimi altri Paesi.

Parlando venerdì ai reporter nella sala stampa del Dipartimento di Stato, Antony Blinken ha esteso il fronte nella contrapposizione fra Washington e Mosca. […] Nelle ultime due settimane gli Usa hanno messo nella lista nera il sistema dei media russi - in particolare Rossiya Segodnya e le sue controllate fra cui appunto la ex Russia Today, oggi RT, e Sputnik.

[…] Il Dipartimento di Stato ha fornito una serie di esempi sulle modalità operative di RT. In Germania, ad esempio, RT gestisce clandestinamente la piattaforma di lingua inglese Red. Secondo il quotidiano Tagesspiel, c'è anche Red dietro alcune proteste scoppiate in Germania. Dietro Africa Stream, una piattaforma che diffonde notizie solo su canali social, si cela RT che veicola la propaganda del Cremlino. In Argentina i russi stanno tentando di dirottare la politica del governo e creare frizioni con i Paesi limitrofi. Il caso più eclatante riguarda ad ora la Moldova dove l'attivismo russo ha puntato le elezioni del prossimo ottobre.

Il segretario di Stato ha dato input alla rete diplomatica Usa di segnalare anomalie nei Paesi di competenza e non è ovviamente escluso il nostro Paese, anche se sinora il Dipartimento di Stato non ha diffuso alcun alert. I tentacoli russi si muovono su vari livelli, con strumenti semplici - dall'organizzare raccolte fondi - sino a schemi più complessi come l'ingaggio di giornalisti, podcaster, emittenti locali per condurre operazioni clandestine.

Centrale è il ruolo delle "cyber unit", incastonate nei ranghi di RT e capaci di produrre e veicolare informazioni fasulle sui social e di farle poi rimbalzare nella galassia mediatica globale. O in target specifici. Uno dei bersagli privilegiati è il conflitto in Ucraina. […] Andando a ritroso, il team guidato da James Rubin, l'inviato speciale e il coordinatore del Global Engagement Center, ha scoperto che tutti gli equipaggiamenti militari vengono acquistati in piccole parti per evitare controlli.

Alcuni di questi strumenti provengono dalla Cina e ci sono droni da ricognizione. «Oggi non sappiamo se le autorità cinesi siano a conoscenza di questo mercato», ha precisato Rubin.

«Spesso ci domandiamo perché i Paesi del Sud Globale e parte dell'America Latina o dell'Asia non sostengano la causa ucraina. Ebbene una delle ragioni - ha spiegato Rubin - è proprio perché le bugie e la disinformazione e la propaganda di RT raggiunge milioni se non miliardi di persone».

