Giacomo Aricò per www.vogue.it

Sorrisi, abbracci, amore. Prosegue nel migliore dei modi la luna di miele italiana di Jennifer Lopez e Ben Affleck, indubbiamente la coppia di sposi più chiacchierata del 2022. I Bennifer, dopo aver trascorso due giorni sul Lago di Como - prima come ospiti di George Clooney a Laglio e poi a Menaggio - , nel tardo pomeriggio di giovedì 25 agosto si sono materializzati improvvisamente in via Montenapoleone, il principale luogo dello shopping milanese. Sono stati immediatamente riconosciuti e presi d'assalto da fotografi e fan.

Jennifer elegante in bianco

Marito e moglie - che rispetto alla prima luna di miele a Parigi dello scorso luglio ora sono da soli senza figli al seguito - hanno raggiunto il cuore del quadrilatero della moda più in forma che mai.

La cantante, raggiante e splendente, era vestita elegante in un tailleur bianco con un crop top a girocollo e pantaloni a vita alta che le permettevano di mettere in mostra il girovita e le braccia (sempre toniche). Trucco da giorno e capelli acconciati con onde lunghe e sciolte, JLo ha completato il suo outfit abbinando un cappello fedora bianco, una collana d'oro, scarpe platform color nude e una borsa fantasia.

Ben sempre casual

Come al solito, il suo Ben ha optato per il casual wear: jeans stone washed, una camicia verde acqua lasciata aperta per mostrare la t-shirt bianca. Per quanto riguarda gli accessori indossava scarpe da ginnastica bianche - un paio di Double Buckle Sneaker del brand italiano Santoni - e occhiali da sole stile aviatore.

Da Brunello Cucinelli

Dopo una tappa da Valentino e da Harry Winston, verso le 20 sono entrati nella boutique di Brunello Cucinelli, ed è qui che si è accalcata una gremitala folla di fotografi e fan pronti ad attenderli fuori armati di smartphone. All'interno del negozio non è passata inosservata una "toccatina" di Ben alla sua Jennifer mentre guardavano alcuni articoli in vetrina.

L'acquisto e lo "switch" di Ben Affleck

Il loro shopping è andato a buon fine, con l'attore che ha probabilmente comprato un maglioncino lavorato a cose blu scuro che immediatamente indossato al posto della camicia, riposta in un sacchetto bianco sicuramente con (almeno) un altro acquisto.

Un muro di flash

Una volta terminate le compere, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono trovati letteralmente davanti ad un muro di flash e, senza perdere serenità e pazienza. I due divi si sono lasciati fotografare felici: la cantante ha sfoggiato un sorriso smagliante mentre Ben la guidava tra la folla. Si tratta di un bel segnale da parte della star di Hollywood che solitamente mal sopporta tutta l'attenzione mediatica che la sua vita privata riesce sempre ad attirare. Una volta finito il “bombardamento” di scatti e video, le guardie del corpo hanno aiutato la coppia di neo sposi a fuggire rapidamente. Alla prossima tappa!

