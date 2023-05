LA NOTTE DA LEONE DI HASBULLA MAGOMEDOV – LA STAR DI TIKTOK, AFFETTO DA NANISMO E CON L'ASPETTO DI UN BAMBINO, È STATO ARRESTATO IN DAGHESTAN INSIEME A UN GRUPPO DI AMICI. DURANTE UN ADDIO AL CELIBATO, HANNO BLOCCATO IL TRAFFICO CON QUATTRO MACCHINE, CAUSANDO ANCHE UN INCIDENTE – RILASCIATO DOPO POCHE ORE, L'INFLUENCER SI È SCUSATO PROMETTENDO DI NON FARLO PIÙ: "ABBIAMO ESAGERATO, RAGAZZI" – VIDEO

La star del web Hasbulla Magomedov è finito nei guai con la legge la settimana scorsa, quando è stato arrestato nel Daghestan, repubblica della Federazione Russa, per aver violato il codice della strada. Avrebbe bloccato il traffico, insieme ad alcuni amici, per festeggiare l’addio al celibato di un amico.

L’impresa sarebbe stata anche filmata e pubblicata sui social: nei video, riportano i media esteri, appare anche il volto noto del web, anche se non era alla guida di nessuna delle quattro macchine incriminate.

Le vetture hanno iniziato a rallentare e accelerare all’improvviso, due di loro si sono addirittura esibite in un numero da stuntman all’altezza di un incrocio. Nella baraonda sarebbe stato anche provocato un incidente tra due auto, anche se nessuno sembra sia rimasto ferito nello scontro. [...]

Le forze dell’ordine, immediatamente allertate, hanno portato gli autori della notte da leoni nella centrale più vicina, ma risultano tutti in libertà. A cominciare da Hasbulla, che ne ha approfittato per scusarsi pubblicamente via social: «Abbiamo esagerato. Non lo faremo più ragazzi. Ci dispiace veramente. Stavamo giocando e scherzando, ma voglio comunque rispondere. Comunque non ero io che guidavo». [...]

Attualmente, si legge dall’account ufficiale di Hasbulla, l’influencer si trova agli arresti domiciliari.

