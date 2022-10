7 ott 2022 08:25

NOTTE DI PAURA PER ANGEL DI MARIA - LA POLIZIA HA SVENTATO UNA RAPINA NELLA VILLA DELL'ARGENTINO A TO, MENTRE LO JUVENTINO SI TROVAVA IN CASA INSIEME ALLA FAMIGLIA E A DUSAN VLAHOVIC - UNO DEI TRE RAPINATORI È STATO ARRESTATO DOPO UN INSEGUIMENTO DA PARTE DELLE PATTUGLIE - I LADRI FAREBBERO PARTE DI UNA BANDA SPECIALIZZATA IN FURTI E RAPINE NELLE VILLE…